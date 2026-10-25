7 szobanövény a fürdőszobába, párásodás és penész ellen: nemcsak szépek, de a levegőt is tisztítják

Bár önmagában egy szobanövény még nem szünteti meg a penészt és a párásodást, viszont segítenek megtisztítani a levegőt a spóráktól. Mutatjuk azt a 7 növényt, amelyet érdemes a fürdőszobában, konyhában tartani.

Ez a szobanövény csökkenti a levegő páratartalmát.

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Szobanövények penészesedés ellen? A vitorlavirág jó tulajdonságai

A szobai borostyán, amelynek csüngő hajtásai nem csak jól mutatnak a polcokon.

Bostoni páfrány, amely kedveli a párás környezetet.

Anyósnyelv és csokrosinda, amelyek gondozása egyszerű, de nem ez a legnagyobb előnyük.

1. Szobai borostyán

A szobai borostyán csüngő hajtásaival dekoratív választás lehet polcra vagy függő kaspóba. Világos, de közvetlen napsütéstől védett helyen fejlődik jól, és rendszeres öntözést igényel. Fontos tudni, hogy a növény mérgező a háziállatok számára, ezért olyan helyre kerüljön, ahol nem férnek hozzá.

2. Vitorlavirág

A vitorlavirág fényes leveleivel és fehér virágaival az otthonod mutatós dísze lehet. Kedveli a párásabb levegőt, és a közvetlen napfénytől védett helyen is szépen fejlődik. Fürdőszobába is jó választás, ha elegendő természetes fényt kap. A levelei és virágai azonban háziállatok számára mérgezők lehetnek.

3. Pálmafélék

Az arekapálma vagy a bambuszpálma trópusi hangulatot teremt a nappaliban. A világos, szórt fényű helyeket kedvelik, és rendszeres öntözést igényelnek. A párásabb környezetet jól viselik, de a túlöntözést kerülni kell, mert a gyökerek könnyen károsodhatnak.

4. Bostoni páfrány

A bostoni páfrány dús, íves leveleivel különösen jól mutat függő kaspóban. A párásabb levegőt kedveli, ezért fürdőszobában is jól érezheti magát, ha elegendő fényt kap. Földjét tartsuk enyhén nyirkosan, de ne hagyjuk, hogy a cserép alatt folyamatosan víz álljon.

5. Anyósnyelv

Az anyósnyelv az egyik legkönnyebben gondozható szobanövény. Kevés fénnyel is beéri, jól viseli a szárazabb szobalevegőt, és ritkán kell öntözni. Éppen ezért olyan helyiségekbe is megfelelő, ahol más növények nehezebben maradnak életben. A túlöntözésre különösen érzékeny.

6. Orchidea

A lepkeorchidea elegáns virágaival feldobja a lakást. A világos, közvetlen napsütéstől védett helyet kedveli, és megfelelő légmozgás mellett fejlődik szépen. A magas páratartalom önmagában nem elég neki: a gyökerek szellőzése és a helyes öntözés legalább ilyen fontos.