Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 25., vasárnap Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
levegő

7 szobanövény a fürdőszobába, párásodás és penész ellen: nemcsak szépek, de a levegőt is tisztítják

levegő szobai borostyán növény
Life.hu
2026.10.25.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ahogy hűvösebbre fordul az idő, egyre több lakásban jelennek meg vízcseppek az ablaküvegen, a sarkokban pedig felbukkanhat a penész is. Ilyenkor jól jön néhány szép szobanövény, de nem mindegy, mit várunk tőlük: a növények önmagukban nem szüntetik meg a lakás túlzott páratartalmát.

Bár önmagában egy szobanövény még nem szünteti meg a penészt és a párásodást, viszont segítenek megtisztítani a levegőt a spóráktól. Mutatjuk azt a 7 növényt, amelyet érdemes a fürdőszobában, konyhában tartani. 

szobanövény
Ez a szobanövény csökkenti a levegő páratartalmát.
Forrás: 123rf

Szobanövények penészesedés ellen?

  • A vitorlavirág jó tulajdonságai
  • A szobai borostyán, amelynek csüngő hajtásai nem csak jól mutatnak a polcokon.
  • Bostoni páfrány, amely kedveli a párás környezetet.
  • Anyósnyelv és csokrosinda, amelyek gondozása egyszerű, de nem ez a legnagyobb előnyük.

1. Szobai borostyán

A szobai borostyán csüngő hajtásaival dekoratív választás lehet polcra vagy függő kaspóba. Világos, de közvetlen napsütéstől védett helyen fejlődik jól, és rendszeres öntözést igényel. Fontos tudni, hogy a növény mérgező a háziállatok számára, ezért olyan helyre kerüljön, ahol nem férnek hozzá.

2. Vitorlavirág

A vitorlavirág fényes leveleivel és fehér virágaival az otthonod mutatós dísze lehet. Kedveli a párásabb levegőt, és a közvetlen napfénytől védett helyen is szépen fejlődik. Fürdőszobába is jó választás, ha elegendő természetes fényt kap. A levelei és virágai azonban háziállatok számára mérgezők lehetnek.

3. Pálmafélék

Az arekapálma vagy a bambuszpálma trópusi hangulatot teremt a nappaliban. A világos, szórt fényű helyeket kedvelik, és rendszeres öntözést igényelnek. A párásabb környezetet jól viselik, de a túlöntözést kerülni kell, mert a gyökerek könnyen károsodhatnak.

4. Bostoni páfrány

A bostoni páfrány dús, íves leveleivel különösen jól mutat függő kaspóban. A párásabb levegőt kedveli, ezért fürdőszobában is jól érezheti magát, ha elegendő fényt kap. Földjét tartsuk enyhén nyirkosan, de ne hagyjuk, hogy a cserép alatt folyamatosan víz álljon.

5. Anyósnyelv

Az anyósnyelv az egyik legkönnyebben gondozható szobanövény. Kevés fénnyel is beéri, jól viseli a szárazabb szobalevegőt, és ritkán kell öntözni. Éppen ezért olyan helyiségekbe is megfelelő, ahol más növények nehezebben maradnak életben. A túlöntözésre különösen érzékeny.

6. Orchidea

A lepkeorchidea elegáns virágaival feldobja a lakást. A világos, közvetlen napsütéstől védett helyet kedveli, és megfelelő légmozgás mellett fejlődik szépen. A magas páratartalom önmagában nem elég neki: a gyökerek szellőzése és a helyes öntözés legalább ilyen fontos.

7. Csokrosinda

A csokrosinda kezdő növénytartóknak is jó választás. Hosszú, íves leveleket növeszt, és idővel apró sarjnövényeket hoz, amelyekből új növényeket nevelhetünk. Világos helyen fejlődik a legszebben, de a félárnyékot is elviseli. Gondozása egyszerű, ezért a konyhába vagy a nappaliba is ideális.

Mi segít valójában a párásodás ellen?

A növények szépek, de a tartós páralecsapódást nem szüntetik meg. A levegő nedvességtartalmát elsősorban a főzés, a zuhanyzás, a ruhaszárítás és a mindennapi élet növeli. Amikor a meleg, nedves levegő hideg ablaküveggel vagy fallal találkozik, vízcseppek képződnek rajta.

A megoldás a rendszeres, rövid szellőztetés, a főzés és zuhanyzás közbeni páraelszívás, valamint a lakás megfelelő fűtése. Ha a páratartalom tartósan magas, egy páramentesítő készülék is segíthet. A már megjelent penészt pedig nem érdemes pusztán letörölni: a kiváltó nedvességproblémát is meg kell szüntetni.

A szobanövényeket tehát válasszuk a szépségükért és a gondozási igényeik alapján, a párásodás ellen pedig elsősorban a megfelelő szellőztetésre és a nedvesség forrásainak csökkentésére támaszkodjunk.

Olvasd el az alábbi cikkeinket is: 

Gyönyörű tavaszi kertre vágysz? Ezt az 5 dolgot még októberben meg kell tenned

A tél közeledtével még korántsem ért véget a kertészkedés.

Ezt a 7 dolgot tedd meg októberben, hogy az ünnepekre virágba boruljon a karácsonyi kaktuszod

A karácsonyi kaktusz gondozására már októberben figyelmet kell fordítanod, mivel a fényviszonyok, az öntözés és a hőmérséklet is befolyásolja a bimbók kialakulását.

Ha a mikulásvirággal elköveted ezt a hibát októberben, nem virágzik az ünnepekre

Nagy boldogság, ha a tavaly karácsonykor vásárolt mikulásviráguk túlélte az évet, ám az kevés, ha dús bokorrá fejlődött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu