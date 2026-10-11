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Ezt az 1 dolgot tedd meg, és elkerüli a lakásodat a penész télen is

123rf -
trükk penészprobléma penészes lakás
Váradi Melinda
2026.10.11.
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Ahogy beköszöntenek a hidegebb hónapok, egyre több lakásban jelennek meg a nedves ablakok, a dohos szagok és a rettegett fekete foltok a falakon. Létezik azonban egy mindössze néhány percet igénylő napi szokás, amellyel sokat tehetsz a penészesedés kockázatának csökkentéséért.

Az ősz beköszöntével egyre többet fűtünk, kevesebbet szellőztetünk, és igyekszünk minden meleget a lakásban tartani. Ez teljesen érthető, csakhogy a zárt ablakok mögött könnyen felgyűlhet a nedvesség, különösen akkor, ha rendszeresen főzünk, zuhanyozunk vagy a szobában teregetünk. A levegőben felhalmozódó pára a hideg felületeken lecsapódhat, a tartós nedvesség pedig ideális körülményeket teremthet a penész kialakulásához.

Egy 10-15 perces trükkel elkerülheted, hogy penészes legyen a lakás
Egy 10-15 perces trükkel elkerülheted, hogy penészes legyen a lakás.
Forrás: 123rf
  • Egy néhány perces reggeli rutin, amely a hideg hónapokban is sokat számíthat. 
  • Egy gyakori háztartási szokás észrevétlenül növelheti a lakás páratartalmát. 
  • Így csökkentheted a nedvesség felhalmozódását.

Egyszerű trükk penész ellen: csak napi pár perc

A probléma sokszor először csak apró jelekből látszik: reggelre bepárásodik az ablak, nedves lesz az ablakpárkány, vagy kellemetlen, dohos szag terjeng a fürdőszobában. Ha nem figyelünk oda, idővel a falakon, a bútorok mögött és a sarkokban is megjelenhetnek a penészfoltok. Colin Greenslade, a Colin’s Slash Windows alapítója szerint a megelőzés egyik legegyszerűbb eszköze a rendszeres szellőztetés. Bár a hideg időben sokan ódzkodnak az ablaknyitástól, a rövid, intenzív légcsere segíthet eltávolítani a párás levegőt anélkül, hogy a lakás teljesen kihűlne.

A szakértő azt javasolja, hogy naponta kétszer, alkalmanként 10–15 percre nyissuk ki az ablakokat. Különösen hasznos lehet a reggeli szellőztetés, hiszen alvás közben a légzésünkkel is nedvességet juttatunk a levegőbe, amely éjszaka a hálószobában gyűlhet össze. Ha lehetőség van rá, érdemes a lakás egymással szemközti oldalain lévő ablakokat is kinyitni. Az így kialakuló kereszthuzat felgyorsítja a légcserét, ezért rövid idő alatt is hatékonyan távozhat a párás levegő. Nem szükséges egész nap bukóra nyitva hagyni az ablakot: a rövid, intenzív szellőztetés általában jobb választás, mint a folyamatos, kis mértékű légcsere.

A rövid ablaknyitás során a levegő gyorsan lehűlhet, de a falak és a bútorok nem feltétlenül veszítik el jelentősen a hőjüket. Így a lakás hamarabb visszamelegedhet, mintha hosszú időn át folyamatosan szellőztetnénk. A pontos hatás természetesen függ az épület szigetelésétől, a kinti hőmérséklettől és a lakás adottságaitól is. A penész megelőzésében nem elég kizárólag reggel szellőztetni. Zuhanyzás után a fürdőszobában, főzés közben pedig a konyhában is jelentős mennyiségű pára keletkezhet, ezért ilyenkor különösen fontos a megfelelő légcsere. Használd a szagelszívót, ha van, és az ablaknyitást is időzítsd a páraterheléshez.

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