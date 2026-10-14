Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 14., szerda Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
szobanövény

Ha a mikulásvirággal elköveted ezt a hibát októberben, nem virágzik az ünnepekre

szobanövény trükk mikulásvirág
Horváth Angéla
2026.10.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nagy boldogság, ha a tavaly karácsonykor vásárolt mikulásviráguk túlélte az ünnepeket, a tavaszi visszavágást, és a meleg nyarat is a kertben vagy a napfényes erkélyen. Ám az kevés, ha gyönyörű, dús, zöld bokorrá fejlődött, nem biztos, hogy ettől pirosra változik december elejére.

A neheze megvan, gondolhattuk nyár végén, amikor büszkén szemeléltük a tavalyról átmentett mikulásvirágunkat. Pedig az öröm korai... Ha októberben elkövetjük a leggyakoribb hibát, kedvencünk karácsonyra nem borul ünnepi díszbe, sima zöld szobanövény marad. A mikulásvirág tavasszal és nyáron imádja a fényt, az ősz beköszöntével drasztikus változásra van szüksége.

Októberben különösen oda kell figyelni a mikulásvirágra
Októberben különösen oda kell figyelni a mikulásvirágra
Forrás: Shutterstock

Ahhoz, hogy megértsük a mikulásvirág működését, látnunk kell az éves ciklusát. A tavalyi ünnepek után a növény megpihent, tavasszal drasztikusan visszavágtuk, majd kitettük a szabadba. A tavaszi és nyári időszakban a növénynek rengeteg fényre volt szüksége ahhoz, hogy új hajtásokat és erős zöld lombozatot növesszen. Októberben viszont eljön az úgynevezett rövidnappalos időszak. A nappalok rövidülése jelzi a növénynek, hogy ideje virágot és színes felleveleket növeszteni. A folyamatokat azonban megzavarjuk, ha a lakásban tartott virág a lámpák fénya alatt kénytelen sütkérezni.

Végzetes hiba, ha októberben és novemberben nem sötétítünk a mikulásvirágnak

A legnagyobb hiba, amit a nagy nehezen megmentett növénnyel most elkövethetünk, ha októberben bevisszük a lakásba, ahol este lámpát gyújtunk. Ha a mikulásvirág az esti órákban akár minimális mesterséges fényt is kap, a belső órája azt hiszi, még mindig nyár van. A hormonális folyamatok leállnak, és a növény zöld marad karácsonykor is.

Mi a megoldás? 

Október elejétől kezdve napi 12-14 óra teljes sötétséget kell biztosítani a mikulásvirágnak. Délután 5 órától reggel 8 óráig takarjuk le egy vastag, fényzáró kartondobozzal, vagy tegyük szekrénybe, ablaktalan kamrába. Reggelente tegyük vissza a napos ablakpárkányra, hiszen nappal továbbra is szüksége van a fényre.

További tippek a tavalyi túlélőhöz:

• Októberben már szigorúan tilos megvágni a növényt, különben levágjuk a leendő virágrügyeket.
• Fokozatosan szoktassuk a benti léthez! A kerti élet után a benti száraz levegő és a radiátor melege sokkolhatja. Ne tegyük fűtőtest közelébe, és óvjuk a huzattól.
• Csökkentsük a vizet! A növekedés most lelassul, így sokkal kevesebb vizet igényel, mint a forró júliusi napokon. Csak akkor locsoljuk, ha a föld felszíne kiszáradt.

Ha ezt a szigorú, körülbelül 6-8 hétig tartó sötétítési rituálét betartjuk, a tavalyról megmentett mikulásvirág november végére csodás színbe borul. Büszkén mutogathatjuk rá a karácsonyi asztalnál, tudva: ezt a csodát mi hoztuk létre!

Ezeket olvastad már?

Sarolta hercegnő először utazott metrón: az édesanyja kísérte el a nagy kalandra - Videó

Nem mindennapi útitársak lepték meg a londoni metrózókat szombaton: Katalin hercegné és 11 éves lánya, Sarolta hercegnő az Elizabeth Line egyik szerelvényén utazott. Anyát és lányát testőrök kísérték, de ők igyekeztek észrevétlen maradni.

Halle Berry fia tanúskodni akar anyja ellen a bíróságon - állítja a színésznő exférje

Újabb fordulatot vett Halle Berry és volt férje, Olivier Martinez gyermekelhelyezési vitája. Martinez azt állítja, 13 éves fiuk, Maceo személyesen szeretné elmondani a bírónak, mi történt közte és az édesanyja között, mert attól tart, hogy másként nem hisznek neki.

Őrizetbe vették a hollywoodi színésznőt: Selma Blair négy embert is bántalmazott

Az 54 éves színésznő egy rendőrre is rátámadt.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu