Ha a mikulásvirággal elköveted ezt a hibát októberben, nem virágzik az ünnepekre

A neheze megvan, gondolhattuk nyár végén, amikor büszkén szemeléltük a tavalyról átmentett mikulásvirágunkat. Pedig az öröm korai... Ha októberben elkövetjük a leggyakoribb hibát, kedvencünk karácsonyra nem borul ünnepi díszbe, sima zöld szobanövény marad. A mikulásvirág tavasszal és nyáron imádja a fényt, az ősz beköszöntével drasztikus változásra van szüksége.

Októberben különösen oda kell figyelni a mikulásvirágra

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Ahhoz, hogy megértsük a mikulásvirág működését, látnunk kell az éves ciklusát. A tavalyi ünnepek után a növény megpihent, tavasszal drasztikusan visszavágtuk, majd kitettük a szabadba. A tavaszi és nyári időszakban a növénynek rengeteg fényre volt szüksége ahhoz, hogy új hajtásokat és erős zöld lombozatot növesszen. Októberben viszont eljön az úgynevezett rövidnappalos időszak. A nappalok rövidülése jelzi a növénynek, hogy ideje virágot és színes felleveleket növeszteni. A folyamatokat azonban megzavarjuk, ha a lakásban tartott virág a lámpák fénya alatt kénytelen sütkérezni.

Végzetes hiba, ha októberben és novemberben nem sötétítünk a mikulásvirágnak

A legnagyobb hiba, amit a nagy nehezen megmentett növénnyel most elkövethetünk, ha októberben bevisszük a lakásba, ahol este lámpát gyújtunk. Ha a mikulásvirág az esti órákban akár minimális mesterséges fényt is kap, a belső órája azt hiszi, még mindig nyár van. A hormonális folyamatok leállnak, és a növény zöld marad karácsonykor is.

Mi a megoldás?

Október elejétől kezdve napi 12-14 óra teljes sötétséget kell biztosítani a mikulásvirágnak. Délután 5 órától reggel 8 óráig takarjuk le egy vastag, fényzáró kartondobozzal, vagy tegyük szekrénybe, ablaktalan kamrába. Reggelente tegyük vissza a napos ablakpárkányra, hiszen nappal továbbra is szüksége van a fényre.

További tippek a tavalyi túlélőhöz:

• Októberben már szigorúan tilos megvágni a növényt, különben levágjuk a leendő virágrügyeket.

• Fokozatosan szoktassuk a benti léthez! A kerti élet után a benti száraz levegő és a radiátor melege sokkolhatja. Ne tegyük fűtőtest közelébe, és óvjuk a huzattól.

• Csökkentsük a vizet! A növekedés most lelassul, így sokkal kevesebb vizet igényel, mint a forró júliusi napokon. Csak akkor locsoljuk, ha a föld felszíne kiszáradt.



Ha ezt a szigorú, körülbelül 6-8 hétig tartó sötétítési rituálét betartjuk, a tavalyról megmentett mikulásvirág november végére csodás színbe borul. Büszkén mutogathatjuk rá a karácsonyi asztalnál, tudva: ezt a csodát mi hoztuk létre!