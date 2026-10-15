Már látszik, milyen lesz a tél Magyarországon: ezt mutatja a friss előrejelzés

A Copernicus Climate Change Service (C3S) szombaton közzétett adatai szerint 2026 decembere és 2027 februárja között Európa nagy részén az évszakos átlagnál magasabb felszíni hőmérséklet valószínű. Kivételt lényegében csak az Észak-Atlanti-óceán Grönlandtól délre fekvő térsége jelent.

Az előrejelzések szerint az átlagosnál enyhébb lesz a tél

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Magyarországon és az Alpok térségében 80–90 százalékra teszik annak valószínűségét, hogy az átlagosnál enyhébb lesz a tél. Észak-Európa nagy részén ez 70–80 százalék.

Több csapadékot is jeleznek a modellek az idei télre

A hőmérséklet mellett a csapadék mennyisége is eltérhet a megszokottól. Ezen a téren azonban nagyobb a bizonytalanság. Magyarország nyugati felén 60–70 százalék, keleten pedig 70–80 százalék az esélye annak, hogy az évszakos átlagnál több csapadék hullik a téli hónapokban. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy már most meg tudják mondani, mely heteken várható eső, hó vagy fagy. Az évszakos előrejelzés egészen másképp működik, mint a néhány napra szóló prognózis.

A rövid- és középtávú előrejelzések azt próbálják meghatározni, milyen idő várható egy adott helyen a következő napokban. Ilyen például az ECMWF globális, 15 napos IFS-előrejelzése, amelyet szuperszámítógépek készítenek több száz millió megfigyelés és a légköri folyamatokat leíró fizikai egyenletek alapján. Az évszakos modellek ezzel szemben több lehetséges forgatókönyvet futtatnak le, majd ezek alapján adnak valószínűsítik, hogy egy adott időszak az átlagosnál melegebb, hidegebb, szárazabb vagy csapadékosabb lesz-e. Ezt pedig az olyan lassabban változó éghajlati folyamatok is befolyásolhatják, mint az El Niño.

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