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klímaváltozás

Év végére tovább erősödhet az El Niño: öt lépést sürgetnek a klímakutatók

klímaváltozás El Nino éghajlat
Horváth Angéla
2026.10.09.
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Az El Niño az év végére tovább erősödhet, és több térségben súlyosbíthatja a szélsőséges időjárást. A Bristoli Egyetem kutatói szerint még időben fel lehet készülni az egészségügyi következményekre, ehhez öt konkrét intézkedést javasolnak.

A The Lancet folyóiratban megjelent tanulmány szerint az El Niño tovább növelheti a klímaváltozással összefüggő egészségügyi kockázatokat. Ugyanakkor nehéz pontosan megállapítani, hogy egy-egy ilyen következmény esetében mekkora szerepe van az ember okozta klímaváltozásnak, és mekkora magának az El Niñónak. Mivel az El Niño alakulását hónapokkal előre látni lehet, a szakemberek szerint a leginkább veszélyeztetett országoknak van idejük felkészülni.

Az El Niño tovább növelheti a klímaváltozással összefüggő egészségügyi kockázatokat.
Az El Niño tovább növelheti a klímaváltozással összefüggő egészségügyi kockázatokat.
Forrás: 123rf

„Tudjuk, hogy az El Niño jelentősen befolyásolja, hány embert érintenek a klímával összefüggő katasztrófák. Arról azonban kevés bizonyítékunk van, hogy az egészségügyi következményekből mennyi vezethető vissza a klímaváltozásra, és mennyi magára az El Niñóra”mondta Dr. Ruby Lieber, a Bristoli Egyetem klímakutatója, a tanulmány vezető szerzője.

Lieber szerint az El Niño több térségben is szélsőséges időjárást hozhat még, ezért pontosan fel kell mérni, hogy az egyes országokban milyen veszélyekkel kell számolni.

Öt lépéssel csökkentenék az El Niño egészségügyi hatásait:

1. Az El Niño következtében nőhet a fertőző betegségek terjedésének veszélye, gyakoribbá válhat az alultápláltság, és megszaporodhatnak a hőség okozta egészségügyi problémák, például a kiszáradás és a hőguta. A kutatók azt javasolják, hogy amikor hivatalosan El Niño-helyzetet jelentenek be, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek azonnal kezdjenek foglalkozni az egészségügyi kockázatokkal és azok megelőzésável.

2. A kormányoknak segítséget kellene kapniuk ahhoz, hogy felmérjék, milyen hatással lehet az El Niño a lakosság egészségére, és időben bevezessék a szükséges óvintézkedéseket. Ezek közé tartozhatnak a korai előrejelző rendszerek is.

3. A szakemberek több olyan kutatást is sürgetnek, amely külön vizsgálja az El Niño és az ember okozta klímaváltozás egészségügyi hatásait. Az eredmények alapján pontosabban lehetne meghatározni, milyen intézkedésekre van szükség. 

4. Fontosnak tartják azt is, hogy folyamatosan figyeljék, milyen hatássla van az El Niño az emberek egészségére. Így az is látható lesz, hogyan változnak a kockázatok, és mely területekről hiányoznak még pontos adatok.

5. Az ötödik javaslat szerint azt is meg kell vizsgálni, mennyire költséghatékonyak az egyes védekezési intézkedések. Ilyen lehet például a korai riasztórendszerek működtetése, az egészségügyi ellátás kapacitásának növelése, az árvízvédelem fejlesztése vagy az élelmiszer-ellátás biztonságosabbá tétele.

„Ehhez szorosabb együttműködésre van szükség a klíma- és egészségügyi kutatók között. Ugyanilyen fontos, hogy a kutatásokat finanszírozó szervezetek, az Egészségügyi Világszervezet, az ENSZ, a Világbank és a civil szervezetek is összehangoltan dolgozzanak” – mondta Lieber.

Év végére tovább erősödhet az El Niño

Az El Niño a Csendes-óceán egyenlítői térségének felszíni vízhőmérsékletéhez kapcsolódó éghajlati jelenség. A kutatók szerint az év végére jelentősen felerősödhet, egyes előrejelzések pedig azt sem zárják ki, hogy a mostani lehet az eddig tapasztalt legerősebb El Niño - a hatását világszerte lehet  majd érezni, de a szélsőséges időjárási események száma leginkább Indiában, Kelet-Ázsiában, Dél-Amerikában, Afrika egyes részein és a Csendes-óceán nyugati térségében szaporodhat meg.

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