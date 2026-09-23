Közel félmillió ember halálát okozhatja a szuper El Niño: tudósok figyelmeztetnek a közelgő veszélyre

A Chicagói Egyetem Climate Impact Lab kutatóinak friss előrejelzése szerint akár 451 ezer ember halálát is okozhatják a rendkívüli hőmérsékleti szélsőségek 2027 februárjáig. A szuper El Niño hatásai azonban ennél jóval tovább, akár jövő júliusig is érezhetők lehetnek. A tudósok több mint 24 ezer régió adatait elemezték, hogy felmérjék, milyen következményekkel járhat a rendkívüli időjárási jelenség.

A szuper El Niño sok ember halálát okozhatja.

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A szuper El Niño a Csendes-óceán felszíni vizeinek rendkívüli felmelegedése miatt világszerte szélsőséges időjárást idézhet elő.

Egy új tudományos előrejelzés szerint a jelenség következtében akár 451 ezer ember is meghalhat 2027 februárjáig.

A kutatók a világ 24 378 régiójának adatait elemezték, hogy felmérjék a szélsőséges hőség várható következményeit.

A tudósok szerint a globális felmelegedés tovább súlyosbítja az El Niño hatásait, ezért sürgős intézkedésekre van szükség.

Mi az El Niño jelentése, és miért jelent veszélyt az egész világra?

Az El Niño a Csendes-óceán trópusi felszíni vizeinek időszakos, rendellenes felmelegedése, amely a tengervíz áramlásával és a légköri viszonyok megváltozásával függ össze. Hatása messze túlmutat az óceán térségén: világszerte átalakíthatja az időjárási mintázatokat, egyes területeken súlyos szárazságot, máshol áradásokat, szélsőséges hőséget és erdőtüzeket idézhet elő.

A jelenséget először a perui halászok nevezték el El Niñónak, vagyis „kisfiúnak”, mivel a dél-amerikai partok mentén megjelenő meleg tengeráramlatot rendszerint karácsony táján észlelték. Az elnevezés a karácsonykor megszülető kis Jézusra utal.

A mostani, rendkívül erős változatot a szuper El Niño névvel illetik, sőt, egyesek Godzilla-szintű jelenségként emlegetik.

A veszélyt tovább fokozza, hogy az emberi tevékenységek már így is jelentősen felmelegítették a bolygót.

A szuper El Niño akár 451 ezer ember halálát is okozhatja

Michael Greenstone professzor, a Chicagói Egyetem Climate Impact Lab társalapítója és kutatócsoportja szerint

2026 szeptembere és 2027 februárja között akár 451 ezer többlethaláleset következhet be a szélsőséges hőmérsékletek miatt.

Az előrejelzés ráadásul csak a következő hat hónapot vizsgálja, miközben a jelenség 2027 júliusáig további áldozatokat követelhet.