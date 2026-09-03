Vészjósló változás: olyan erős El Niño jöhet, amire 1000 éve nem volt példa

A kutatók egy ezeréves óceáni hőmérsékleti idővonalat rekonstruáltak fosszilizálódott galápagosi korallok segítségével. Az eredmények alapján a közelmúltban tapasztalt különösen erős El Niño-események intenzitása olyan mértékben tér el a korábbi évszázadokétól, hogy az újabb bizonyítékot jelenthet arra: a globális felmelegedés már az éghajlati rendszer természetes ingadozásait is módosítja.

Minden eddiginél erősebb El Niño jelenség zajlik napjainkban.

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Az ősi korallok mutatták meg, mennyire megváltozott az időjárás és az El Niño jelensége

Az El Niño és a La Niña a Csendes-óceán trópusi térségében kialakuló meleg, illetve hideg éghajlati ingadozások. Hatásuk azonban messze túlmutat az óceán térségén: a globális légköri folyamatokat is befolyásolják, így súlyos aszályokhoz, áradásokhoz és más szélsőséges időjárási eseményekhez vezethetnek. Julie Cole, a Michigani Egyetem környezettudósa, a kutatás vezetője szerint korábban nehéz volt megállapítani, hogy a közelmúlt rendkívül erős eseményei valóban példa nélküliek-e. „A 20. század végén és a 21. század elején nagyon erős El Niño jelenségeket tapasztaltunk, és amit nem tudtunk, az az, hogy ezek mennyire szokatlanok” – idézi Cole-t az Unilad.

A kérdés megválaszolásához a kutatók ősi korallfejekből vettek magmintákat. A korallok azért bizonyultak különösen értékesnek, mert kémiai összetételük hónapról hónapra képes rögzíteni az óceán hőmérsékletének változásait. A Galápagos-szigetek ráadásul közvetlenül a keleti Csendes-óceán éghajlati mintázatainak középpontjában helyezkednek el, ezért ideális helyszínt biztosítottak a hosszú távú változások vizsgálatához. A kutatók a korallok kalcium-karbonát rétegeiben megkötött elemeket elemezték. Ezekből következtetni tudtak arra, milyen állapotban volt az óceán évszázadokkal korábban.

„Ahogy a hőmérséklet melegszik, kevesebb stroncium (ezt a korallok a kalciummal együtt építik be a vázukba) van a korallban” – magyarázta Cole. A vizsgált korallok életkora jelentősen eltérhetett: „Lehetnek 100 évesek, 200 évesek, 900 évesek, vagy akár idősebbek is.”

Az elemzés végül egy olyan változást tárt fel, amely a kutatókat is meglepte. A modern időjárási ingadozások intenzitása 36,5 százalékkal magasabb volt az iparosodás előtti időszakhoz képest.