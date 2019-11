Ünnepi koszorú: az igazi jolly joker – bárhová is teszed a lakásba, jól mutat. Nincs szükséged hozzá másra, mint egy szalmából készült alap koszorúra, ezt bármelyik áruházban vagy virágüzletben beszerezteted. Ezt a saját ízlésednek megfelelően díszítheted: kerülhetnek rá magyal-, vagy fenyőágak, díszgömbök, piros bogyós ágak. A legegyszerűbb, ám annál látványosabb mégis az, ha vékony ágakkal sűrű bevonatot készítesz és egy szép, ünnepi szalagból készült masnival díszíted. Akaszthatod a széktámlára, falra, ajtóra, de a kandallópárkányon vagy egy komódon is jól mutat.

Saját készítésű dekorgömbök: az üvegből vagy műanyagból készült, átlátszó karácsonyi díszgömbök felhasználási módjának se szeri, se száma. Az akasztót eltávolítva szórhatsz a gömbbe csillámló arany csillagokat, csillámport, de tehetsz bele üzenetet vagy akár régi fényképet is. Ezt követően helyezd vissza az akasztóját, amit egy szép selyemszalaggal átkötve igazán mutatós dekorációt készíthetsz. Glitter filccel a külsejére is rajzolhatsz. Akaszthatod kandalló elé, feldíszíthetsz velük egy cserepes növényt, dekorágakra is teheted, de szék támlájára függesztve is jól mutat.

Mécses tartó újragondolva: nem feltétlenül kell ünnepi mécses tartókat vásárolnod erre a néhány napra. Egy szép formájú befőttes-, vagy csatos üveg is megteszi, ebbe helyezd bele a teamécsest. Ezzel még természetesen nem vagy készen: úgy az igazi, ha a mécses tartódat ünnepi környezetbe helyezed. Tehetsz alá egy szép terítőt, köré néhány karácsonyfadíszt, fenyőágakat. Igazán elegáns kompozíciót akkor kapsz, ha igyekszel minden kiegészítőt egy színben tartani.

Natúr szépség az ünnepi asztalon: az ünnepi asztal díszítésének számos módja van. Használhatsz hozzá dekorgyöngyöket, fenyődíszeket, de ha te is a természetesség híve vagy,akkor ezt a dekorációt neked találták ki. Karikázz fel egy narancsot és egy vérnarancsot, a szeleteket tedd egy sütőlapra és a legalacsonyabb hőfokon szárítsd őket ki – eközben mesés karácsonyi illat is árad majd belőlük. Hagyd őket kihűlni, fűzz át rajtuk egy szép madzagot, ezzel rögzítsd őket egymáshoz illetve néhány fahéjrudat is illeszthetsz hozzájuk. Néhány szem szegfűszeggel, babérlevelekkel és egy-egy csipkeszalaggal tovább díszítheted a kompozíciókat. Jól mutatnak majd az ünnepi asztalon a terítékek mellett.

Fenyőfa másképp: számos alternatív karácsonyfát ismerünk már, ez a darab azonban - egyszerűsége, letisztultsága és természetes szépsége okán - szinte mindenki szívét megdobogtatja. Ha te magad is szeretnéd elkészíteni, a következőket kell tenned: gyűjts a közeli erdőből néhány, ujjnyi vastag faágat. Egyetlen, hosszabb darab is lehet, amit aztán egy fűrész segítségével felaprítasz. Akár így, akár úgy, arra figyelj, hogy ezek a darabok különböző méretűek legyenek – a fa aljára kerülnek majd a hosszabb darabok, a tetejére pedig a rövidebbek. Szükséged lesz még a fatörzs egy vékonyabb szeletére is, ez lesz a fád alapja. Ebbe a korongba alulról helyezz el egy hosszabb csavart vagy szöget, erre szúrj rá egy ágacskát. Erre tekerj egy erős drótot, amit fölfelé kiegyenesítesz és megtartja majd a fenyőfa testét. Egy vékony fúrószárral fúrj minden faágacska közepére egy-egy lukat, majd egyesével fűzd fel a drótra. A tetejét díszítheted egy csillaggal – ettől lesz tökéletes az összkép.