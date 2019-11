Jó volna egyszer úgy felkészülni az ünnepre, hogy december első felében jusson idő fodrászra, manikűrösre, kozmetikusra és masszázsra is, ám a rohanás, a munka és a pénztárcánkat nem kímélő vásárlás sajnos ezt nem mindig teszi lehetővé. De sose bánkódj - most mutatunk néhány olyan szépségtrükköt, amik az ünnepi hajtás előtt kicsit felturbóznak kívül-belül!

Ránctalanítás ingyen

Közhely, mégis igaz: az alvás igenis szépít. Ugye te sem akarsz bedagadt szemekkel, élettelen arcbőrrel ünnepelni karácsonykor? A méregdrága ránctalanítók és pakolások helyett oszd be jobban az idődet, és próbálj többet aludni. Persze most azt gondolod, épp karácsony előtt képtelenség a jó időbeosztás, de íme, egy trükk: írd fel a napi prgramjaidat, és azt, mire ment el túl sok idő, így leírva is látod majd, hol tudsz variálni kicsit. Iktasd ki az egyáltalán nem fontos dolgokat, tölts kevesebb időt a közösségi oldalakon, így biztosan marad egy kis plusz időd magadra.

Ragyogó bőr, karcsú derék

Igen, vannak derékgyakorlatok, amiktől tényleg tónusosabb leszel, ám a táplálkozásra még jobban oda kell figyelni, pláne az ünnepek előtti rohanós, stresszes időszakban. Ha szívesen megszabadulnál még 1-2 kilótól karácsony előtt, és szeretnéd, hogy a bőröd is ragyogó legyen, mostantól a reggeli kávé és tojásrántotta helyett kezdd zöld turmixszal vagy préselt levekkel a napot. Egy kiadós, 3-4 decis ital nemcsak energiával tölt fel, de rengeteg vitamint, rostot és ásványi anyagot juttat a szervezetedbe, ráadásul az emésztésedre is remekül hat. Költséghatékony megoldásnak válaszd az alma-sütőtök-sárgarépa kombót - imádni fogod!

Puha kezek, egészséges körmök

Lehet álomszép, elegáns manikűr a körmeiden, de ha a kezed száraz, érdes, és a körmök nem egészségesek, akkor a végeredmény nem lesz túl szép. Egy kis olívaolajjal és tengeri sóval azonban csodákat tehetsz! Keverj ki pár kanál olajat két evőkanál tengeri sóval, és dörzsöld át vele alaposan a kezedet. Ha este végzed a műveletet, a radírozás után kend át még egyszer olívaolajjal a kezedet, és vegyél fel egy cérnakesztyűt. Így éjszaka az olaj még jobban kifejti jótékony hatását, puhítja a bőrt, és nem kened össze az ágyneműt sem.

Egy rúzs, és más semmi

Idén nem feltétlenül kell drága szemhéjporokra, csilivili púderekre költeni, mert a természetes smink a legdivatosabb. Készíts magadnak natúr sminket, amihez bőven elég egy kis korrektor, alapozó, púder és szempillaspirál. Az ajkaidra viszont válassz valami csodás, ünnepi színt - idén ugyanis nagyon divatosak az élénk rúzsok. Bármilyen színtípusba tartozol, biztosan jól áll neked a rúzs - itt nemrég megmutattuk, melyik bőr- és szemszínhez milyen árnyalat passzol a legjobban.

Egészséges hajkorona télen is

A fűtés, a hideg és a vitaminban szegényebb téli étrend a hajadra is hatással van. Feltűnt, hogy a hidegben sokkal szárazabbak a tincseid is? Ilyenkor mindennél fontosabb a megfelelő ápolás: ne sajnáld az időt arra, hogy hetente hajpakolásokkal kényeztesd magad. Hiába mész el hajat festetni az ünnep előtt, fontos, hogy a hajad minőségére is odafigyelj! Dolgozz természetes alapanyagokkal: pár evőkanál argán- vagy ricinusolajat keverj össze egy tojássárgájával, egy kis kanál mézzel, és egy löttyintés olívaolajjal, majd alaposan dolgozd el a tincseiden, és masszírozd be a fejbőrödbe. Tegyél rá fürdősapkát és egy törülközőt, és relaxálj legalább 30-40 percet. Ha rendszeresen végzed, a töredezett hajvégektől is elbúcsúzhatsz!

Gyors frizura pillanatok alatt

Nincs kedved egy konttyal bíbelődni, a fonást pedig nem tartod elég elegánsnak karácsony estére? Van még 3 heted, hogy megtanulj szexi, tartós hullámokat készíteni, amihez mindössze egy hajgöndörítőre lesz szükséged.