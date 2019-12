Gőzerővel készül az ünnepekre Kautzky Armand, aki bár az év végét munkával tölti, karácsonykor ő is pihenő üzemmódba kapcsol. „Nagyon szeretem a karácsonyt, a várakozást, de magát az ünnepet is. Egybefüggően három napot lehet ilyenkor együtt a család. Sütünk-főzünk, nekem ez az egyik kedvenc időszakom az évben" – árulta el az Édesítőben a színész, aki a fa díszítéséből veszi ki a részét.

„Általában a feleségem választja ki a fát, én pedig hazaviszem. A faragással már nem bajlódom, még a helyszínen méretre faragtatom. Aztán együtt díszítjük fel a fát, a feleségem pedig főz. Ilyenkor övé a terep a konyhában, de nyáron, mikor napközben is többet vagyok otthon én főzök. Sőt, ilyenkor nemcsak a sütés-főzésre jut több időm, hanem arra is, hogy elkezdjek azon gondolkozni kit, milyen ajándékkal lepek majd meg karácsonykor. Így nem kell decemberben kapkodnom, mert addigra már nagyjából megvannak az ajándékok" – mondta a színész, aki újévi fogadalommal viszont sosem készül. „Önvédelemből nem szoktam nagy terveket szövögetni év végén, mert sikerorientált ember vagyok. Ha nem jönne össze, amit eltervezek azt kudarcnak élném meg. Így inkább nem tervezek előre, viszont örülök minden feladatnak és munkának, ami megtalál majd a jövő évben is" – árulta el a műsorvezetőnek, Molnár Andinak Kautzky Armand.