Több módszer is létezik arra, hogy se mi ne ajándékozzunk felesleges dolgokat, se pedig minket ne érjen kellemetlen meglepetés a karácsonyfa alatt.

Figyelmesség

Az első és legjobb módszer, ha figyelünk a másikra. Érdemes már a karácsonyt megelőző egy-két hónapban kipuhatolni, mire is vágyna a másik. Nem kell direkt rákérdezni, mert az némiképp gyanús lehet, de jó, ha a beszélgetések alkalmával elraktározzuk azokat az információkat, amelyek ilyenkor hasznosak lehetnek.

Például, ha az édesanyánk beszél egy könyvről, amiről hallott, a testvérünk megemlíti, hogy mennyire szép sálat látott az egyik kirakatban, vagy ha az apukánknak elromlott a csavarpisztolya, ezek mind remek – véletlen vagy pont célzott - utalások arra, hogy milyen ajándéknak örülnének szenteste. Ugyanakkor ne felejtsük el fordítva is alkalmazni ezt a trükköt, tehát nyugodtan beszéljünk mi is a családtagjainknak arról az aroma diffúzorról, amelyet nagyon szeretnénk megvenni vagy arról a parfümről, amelyet évek óta használunk, de éppen kifogyóban van már.

Kérdezősködés

Előfordul, hogy olyanoknak is ajándékot szeretnénk adni, akikkel nem ápolunk túlságosan személyes kapcsolatot, ám mégis úgy illik, hogy meglepjük őket valamivel. Egy távoli nagynéninél, akivel csak ilyenkor találkozunk, egy új kollégánál, a főnökünknél vagy a párunk rokonainál nem biztos, hogy működik az előző módszer, mivel a viszony nem feltétlenül bizalmas közöttünk. Ilyenkor jó, ha akad valaki, aki a szemünk és a fülünk, és akit megkérdezhetünk, minek örülne a célszemély. Előfordulhat, hogy a „közvetítőtől" már kész választ kapunk, de az sem rossz, ha valamiféle támponttal szolgál, például, hogy a főnök inkább boros, mint sörös, a nagynéni pedig gyakran hímez. Ezek már jó kiindulási alapok ahhoz, hogy ne totális melléfogás legyen az ajándékozás.

Levél a Jézuskának

A legkonkrétabb és leginkább célravezető módszer azonban az, ha levelet írunk (levelet iratunk) a „Jézuskának". Ez akkor működhet jól, ha szoros a kapcsolat az ajándékozó és megajándékozott között valamint oda-vissza működik a dolog, különben félreértés vagy épp sértődés is lehet a vége. A levélbe – vagy inkább e-mailbe – érdemes több ajándékötletet is beleírni az olcsóbb kategóriától a drágábbig, egyrészt, hogy az ajándékozó is választhasson, másészt pedig, hogy aki kapja, az se tudja konkrétan, hogy mi várja a fa alatt.

Nagyon hasznos, ha pontos lelőhely vagy ahol van, ott egy link is kerül a kiszemelt ajándék mellé, hiszen így minimálisra csökken annak az esélye, hogy rossz típust, színt, fazont kap a megajándékozott.