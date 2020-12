Persze nem mindegy, mi mennyibe kerül, ahogy az sem, hogy az ajándékozandó személy mekkora hasznát venné az adott ajándéknak. Ezeket a szempontokat folyamatosan szem előtt tartva igyekszünk kreatívak lenni, ami nem egyszerű feladat.

Ezért készítettünk egy összeállítást olyan kézműves ajándékokból, amiket akár te is elkészíthetsz otthon, ha van időd és kézügyességed. Ha viszont nem tudsz rá időt szánni, de megtetszett az ötlet, akkor hazai alkotóktól megvásárolhatod őket, hiszen 2020 óta tudjuk: a legjobb döntés, ha hazai termékeket, szolgáltatásokat vásárolunk.

Ásványkarkötő, szeretettel fűzve

Az ásványkarkötők egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, ami nem csoda, hiszen amellett, hogy csodaszépek, sokan hisznek a gyógyító erejükben is. Minden egyes ásvány különböző színnel és jelentéssel rendelkezik, így gondosan összeválogathatod, hogy egy-egy szerettedhez melyek passzolnának leginkább. Íme a legkedveltebb ásványok listája.

Achát (szürkés-barnás), amely egy egyensúlyt teremtő kő,

Ásványkarkötőt akár te is fűzhetsz, de rendelni is lehet megannyi hazai ékszerkészítőtől. Szerencsére a karkötők teljesen személyre szabhatók, így férfiaknak és nőknek is egyaránt jó választás lehet. Környezetvédelmi szempontból is jó választás egy ilyen ékszer, hiszen ezek teljesen természetes anyagokból készülnek.

Lakás dekoráció, újrahasznosított fonalakkal

Kétféle ember létezik: az egyik, aki szereti csinosítani a környezetét, a másik pedig, akit egyáltalán nem érdekelnek az otthoni dekorációk. Ha az utóbbi kategóriának keresel ajándékot, akkor ezt az ötletet nem neked találták - ám ha egy olyan szerettednek keresel meglepetést, aki imádja a kézműves, egyedi lakás dekorációkat, akkor nagyon figyelj.

Számtalan olyan hazai tervező létezik, aki makramé technikával készít csodálatos fali díszeket, felakasztható virágtartókat. A díszek készülhetnek bambusz karikára vagy akár egy, a természetben szedett faágra is, csupán a képzelet szab határt, hogy melyiket választhatod. Ha ismered a makramé technikát vagy bármilyen más egyéb fonalas szövési módot, akkor te magad is készíthetsz ilyen ajándékot valakinek, aki fontos neked.

Sőt, ha igazán környezettudatos akarsz lenni, akkor újrahasznosított fonalakat használj, így a bolygónknak is adhatsz egy kis karácsonyi ajándékot.

Kézműves telefontöltő - Bizony, már ilyen is van!

Ha olyan embernek keresel ajándékot, aki főleg a hasznos termékeknek örül, akkor ezt neked találták ki. Ugyanis már léteznek olyan szöveterősített telefontöltők, amik kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a kábelek élettartamát meghosszabbítsák. Ez szuper ötlet, hiszen szinte mindannyian szembesültünk már az érzéssel, amikor a telefontöltőt bevonó gumiréteg örökre megadja magát, és tönkremegy a kábel. Ezzel a megoldással magunknak is pénzt spórolunk, illetve a bolygónknak is jót teszünk, hiszen akinek szöveterősített kábele van, annak nem kell több utángyártottat vennie.

Ezek a kézműves töltők minőségi, organikus fonalakkal vannak bevonva, és egyedi, fém medálok díszítik őket. Ráadásul semmilyen műanyagot nem kell hozzá használni, vagyis teljes mértékben környezettudatos. Ez is egy olyan termék, amit elkészíthetsz otthon, ha van rá időd, ám ha inkább megvásárolnád, akkor van hazai kézműves tervező, aki ilyeneket készít.