Mindenmentes bejgli:

Ez a bejgli cukorral készül, de ha extrán diétásan szeretnénk elkészíteni, édesítőt (eritrit vagy negyedannyi édesítő) is használhatunk a cukor helyett.

Ha nem kedveljük a mandulalisztet, helyettesíthetjük rizsliszttel és köles liszttel is.

Ezek a hozzávalók egy rúd 40 dkg-os bejglihez elegendőek, ha valaki többet szeretne, duplázható, vagy akár triplázható is a mennyiség.

Hozzávalók a tésztához:

5 dkg mandula liszt, 3 dkg tápióka keményítő, 6 dkg barna rizsliszt,1 evőkanál útifűmaghéj, 10g élesztő, 1 kávéskanál cukor az élesztő felfuttatásához, 10 dkg növényi tej

Töltelékhez:

Diós:

10 dkg darált dió, 2 evőkanál almapüré, 1 evőkanál cukormentes baracklekvár, késhegynyi stevia por

Mákos:

10 dkg cukormentes darált mák, édesítő, kevés tej

Tipp: ha valaki az élesztőt szeretné elhagyni, megteheti: fél kávéskanál szódabikarbóna és 1 teáskanál almaecet helyettesítésével.

Mandulás:

Darált mandulából is isteni tölteléket készíthetünk. Ezt a masszát ugyanúgy kell összeállítani, mint a mákosat. Ennél is nagyon kell figyelni a tej mennyiségére, nehogy túl híg tölteléket kapjunk.

Elkészítés:

Langyosítsuk fel a tejet, majd futtassuk fel benne egy kiskanál cukorral az élesztőt. Egy másik edényben mérjük ki a liszteket és keverjük alaposan össze. Ha az élesztő felfutott a tejben, keverjük hozzá az útifűmaghéjat, majd dolgozzuk össze a száraz anyagokkal. Gyúrjuk alaposan össze, amíg egy jó állagú tésztát nem kapunk, majd hagyjuk meleg helyen pihenni legalább fél órát.

Amíg a tésztánk pihen és szépen kel, készítsük el a tölteléket. Keverjük össze a darált diót az almapürét a lekvárral, a pürével és az édesítővel. A mákos tölteléknél szintén keverjük össze a hozzávalókat – arra figyeljünk, hogy ne használjunk túl sok tejet, nehogy eláztassa a töltelék a tésztánkat.

A tésztát nyújtsuk ki egy előre lisztezett nyújtódeszkán, majd kenjük meg a töltelékkel. A tészta végeit hajtsuk fel, majd tekerjük fel rúd formájúra. A tetejét szurkáljuk meg villával és pihentessük még óráig. A sütőt melegítsük fel 180 fokra, majd tegyük be a bejglit és süssük készre kb. 25-30 perc alatt.

Tipp: Ha szép ropogós, piros tésztát szeretnénk kapni és nincs problémánk a tojással, akkor egy tojás sárgájával kenjük be a tetejét és azután tegyük a sütőbe, miután megszáradt rajta.

Ez a mindenmentes bejgli nem csak isteni karácsonyi desszert, de tökéletes ajándék is lehet barátaink illetve családtagjaink részére. Ha ajándékba szánjuk a sütit, akkor a tetejét sütés előtt díszíthetjük egész dióval, vagy narancs szeletekkel vagy csillagánizzsal is.

A kihűlt bejglit pedig csomagoljuk átlátszó csomagolópapírba és díszítsük szép nagy masnival.