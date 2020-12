Köllő Babett hatalmas karácsony fanatikus, nem csak a családjára, hanem a barátaira is gondol az év legszentebb ünnepén. Most, ezekben a vírus verte időkben náluk is felborultak a hagyományok, de hogy miként ünnepel a TV2 sztárja, azt a Life.hu-nak elmondta.