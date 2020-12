Sokan nem csak a karácsonyi ajándékok csomagolására és az otthonuk feldíszítésére fordítanak figyelmet, hanem az ünnepi asztalt is nagy gonddal készítik elő. Nekik kedveskedünk most néhány trendi ötlettel.

Nagyon fontos, hogy az ünnepi asztal mindenképpen harmonizáljon a karácsonyfa színeivel, stílusával. Ha eltérő terítéket választunk, igazi káosz alakulhat ki az enteriőrben.

Natúr terítés

Idén is, ahogy az elmúlt években is, nagyon kedvelt a natúr dekoráció. Ennél a stílusnál a fehér és a fenyőzöld színek dominálnak, a natúr színeken kívül más színeket nem használnak fel.

Ha ezt választod, akkor viszonylag egyszerű dolgod lesz: teríts az asztalra egy gyönyörű fehér asztalterítőt, használj fehér tányérokat és ezüstszínű étkészletet. Ennél a stílusnál a textli szalvéta a legszebb választás. A tányérokra helyezz friss fenyőágat (ez isteni illatot is áraszt majd), amit megbolondíthatsz szárított gyümölcsökkel, natúr színű masnikkal. Ha igazán pompás összképet szeretnél, az asztal közepére szintén helyezz el, tömören, friss fenyőágakat, amire elhelyezhetsz szárított gyümölcsöket, masnikat, valamint fehér gyertyákat is, ezüst gyertyatartóval.

Fehér és arany pompa

A fehér és arany színkombinációval nem tudunk mellélőni. Az ünnep két legszebb színe tökéletes választás lehet ennél a terítéknél is. Hasonlóan a natúr terítéshez, itt is fehér terítőt és tányérokat használjunk. Szalvétának szintén jó megoldás lehet a fehér textil, de itt már megbolondíthatjuk a desingt aranyszínű papírszalvétával is. Arany kiegészítőkkel szobrocskákkal, gyertyatartókkal, szalvétagyűrűvel szuperül feldobhatjuk az összképet. Friss fenyőágat itt is használhatunk.

Fehér és ezüst

Egyre többen választanak fehér és ezüst színkombonációt az ünnep színeihez. Bár első hallásra hidegnek és ridegnek tűnhet ez a színkombináció, megfelelő fényekkel és anyagokkal ez is visszaadja az ünnep melegségét.

Ennél a stílusnál mindenképpen használjunk különféle anyagokat, fényes textúrákat. Fehér tányérok, fehér vagy ezüstszálas terítő, üveg kavicsok, melegfényű gyertyák, fehér virágok - mind-mind tökéletes választás lehetnek.

Piros, arany és zöld

Ennél a hármas kombónál sokan a nagyon elegáns stílusú terítékre gondolnak. Ezúttal azonban egy sokkal bohókásabb példát hoztunk. Használjunk zöld, piros és arany kockás terítőt, fehér tányérokat, arany szín étkészletet, díszítéshez pedig mézeskalács figurákat. Az asztal közepét pedig friss fenyőágakkal, mézeskaláccsal és meleg fényű fényfűzérrel bolondítsuk meg.

Klasszikus teríték

Ebben az esetben a modern dolgokat felejtsük el. Használjunk hímzett damaszt asztalterítőt, vegyük elő a családi porcelánt és étkészletet, az asztalt pedig textil szalvétával és piros színű mikulás virággal díszítsük. Mivel a múltidézés a cél, 'a kevesebb több' elvét kövessük.