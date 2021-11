Dukai Regina

A modellnél hazánkban nincs nagyobb karácsonymániás sztár. Köztudottan ez a kedvenc ünnepe, így minden évben már november közepén áll nála a karácsonyfa és idejében elkezdi a készülődést. Instagram oldalán minden évben betekintést ad, különböző enteriőr képekkel, hogy számára mennyire fontos és meghitt ez az ünnep.

Lehet, hogy lassan-lassan elhagyom a csilli-villi karácsonyi díszeket, viszont sosem fogom elhagyni az érzést, amit ad nekem ez az ünnep a sok-sok emlékével együtt! Ezért hozom minden évben a lehető leghamarabb az otthonomba, mert a sok pityergős pillanatával együtt valami különösen jó érzéssel tölt el a közelsége!

Hargitai Bea

A modell anyuka is annak a híve, hogy minden évben időben elkezdi az ünnepi készülődést. A playmate minden évben december 1-jén állítja fel a karácsonyfát. Kérdés, hogy valóban csak a férje születésnapja miatt ennyire lelkes vagy a modell is igazi karácsony fanatikus?

Erdélyi Mónika

A televíziós műsorvezető mindent megtesz annak érdekében, hogy egyaránt kicsik és nagyok időben felkészüljenek az ünnepre. Épp, hogy a november kezdetét vette, kislányával szorgosan készítették a karácsonyi videós tartalmakat YouTube csatornájukra. Adventi naptár, sütemény különlegességek és dekorötletek száza várja a nézőket, hogy inspirálódjanak a karácsonyi időszakban.

Rubint Réka

A fitness királynő és családja számára az év utolsó hónapja valóban bensőségesen, csakis a szeretetről szól. Férjével, Schobert Norbival együtt szigorúan szabadságolják magukat és nem vállalnak fellépéseket. A karácsonyfával kapcsolatban is egy fenntartható lehetőséggel élnek: mivel nem támogatják a fakivágást, így minden évben egy karácsony múzeumból bérelik a karácsonyfájukat.

Zimány Linda

Linda szintén egyike karácsonymániás hazai hírességeinknek, legalábbis a felkészültséget tekintve mindenképp. Otthona már december elején ünnepi díszben áll, sőt a modell még korábban arról vallott a Tényekben, hogy miként szokása megoldani az ajándékozást.

„Nem szoktam az utolsó pillanatra hagyni. November vége környékén általában már eldől, hogy kinek mi körülbelül az ajándék, és tartom is magam ehhez. Nem szeretem ezt az utolsó rohangálást, sőt decemberben megpróbálok kerülni minden olyan létező plázát és helyet, ahol emberek megfordulhatnak, mert semmi mást nem látok egyébként, mint a folyamatos stresszt és idegeskedést az embereken. Van elég az életünkben, s azt gondolom, a karácsonynak nem erről kellene szólnia"

Ráadásként bemutatunk nektek három hollywoodi karácsonymániás sztárt is, akiknél szintén nem maradhat el idő előtt az ünnepi pompa.

Mariah Carey

Nem véletlen, hogy a karácsonyi dalok legismertebbike az Mariah Carey nevéhez kötődik. Az énekesnőt elsősorban mindenki az All I want for Christmas is You című dalról ismeri, de a való életben is él hal a karácsony ünnepéért. Idén új karácsonyi dallal készült Khaliddal és Kirk Franklin, melynek címe: Fall in Love at Christmas.

Reese Whitherspoon

A színésznő nemcsak a Négy karácsony című romantikus vígjátékában szereti a karácsonyt, hanem a családjában is fontos szerepet tölt be az ünnep. Tavaly különleges családi fotót készített, mellyel megmutatta rajongóinak: náluk milyen is a karácsony.

Kylie Jenner

Az influenszer legkedvencebb időszaka a karácsony, így nem csak otthonába, de sminkmárkája kollekcióiba is szereti beleszőni az ünnep szeretetét: tavaly egy Grincs inspirálta sminkkolekcióval rukkolt elő. Természetesen luxuskarácsonyról beszélünk a Jenner családnál: több méteres, fényben úszó luxus karácsonyfa, desginer ruhák és a luxusajándékok sem maradhatnak el. A tavalyi évben akár lehetett volna Mrs Télapó, úgy tündökölt ünnepi ruhájában.