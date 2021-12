Választék az akad bőven, ennek köszönhetően pedig mindenki megtalálhatja a számára ideális típust, ám vajon minek az alapján döntsünk? Összeszedtük a legkedveltebb karácsonyfa-fajtákat és megnéztük, melyiknek mi az előnye, illetve a hátránya, így talán könnyebb lesz választani a nagy fenyődömpingben.

Ha műfenyő

A fenyőfavásárlás terén két nagy táborra szakadnak az emberek: a műfenyők és a valódi fenyők kedvelőire. Azzal kapcsolatban, hogy melyik a jobb, mi nem foglalunk állást, hiszen mindkét típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, ezeket mérlegelve pedig mindenki eldöntheti, hogy melyik számára a megfelelő.

Egy azonban biztos: az utóbbi időkben egyre népszerűbbek a műfenyők, amelyekre éppen úgy hatnak a különféle trendek, mint bármi másra. Míg néhány éve a műfenyők felhozatalára – mondjuk ki – leginkább a siralmas és szánalmas jelzőt aggathattuk, addigra ma már csodaszép példányok kaphatóak a piacon. Dúsak, magasak, formásak és valóban csak az tudja megmondani róluk, hogy nem igaziak, aki tüzetesen, közelről megvizsgálja őket.

Ezeknek a fáknak nagy előnyük, hogy nem kell minden évben a hidegben fagyoskodva keresgélni a legszebb fenyőt, hiszen ott lapulnak a garázsban, pincében, padláson és csak felállításra várnak, nem hullanak, nem koszolnak, ráadásul már rengeteg típusból lehet választani.

Létezik sima luc, borókafenyő, normandiai jegenye, de még havas és ledekkel eleve felszerelt változat is.

Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a műfenyők – annak ellenére, hogy nem valódiak - környezettudatosak is. Hátrányuk viszont, hogy nincs illatuk, nem élők, és akik nem szeretik a mű dolgokat, azok biztosan nem fognak megbarátkozni velük, bármennyire is mutatósak.

Ha valódi fenyő

A választás kérdése azonban nem ér ott véget, hogy mű- vagy valódi fenyő, hiszen akik az utóbbira szavaznak, azoknak még ott a nagy kérdés: Valódit, de milyet? Ez egyrészt egyéni ízlés kérdése, ugyanakkor a praktikumot sem árt figyelembe venni. Mutatjuk is, hogy a legkedveltebb típusokra mik a jellemzők.

Lucfenyő

A lucfenyőre mondhatjuk talán leginkább, hogy klasszikus. Az a fajta, amely formás, azaz a koronája szabályos kúp alakú, tehát jól díszíthető, szép sötétzöld színű, erős illatú, ráadásul a többi típushoz képest viszonylag olcsó is. Ugyanakkor az 1-1,5 cm tűlevelei meglehetősen szúrósak, ráadásul – főleg, ha a lakásunk túl meleg és a levegője száraz - gyorsan potyogni is kezdenek, így ha ezt a fajtát választjuk, érdemes párásítani, vagy egy vízzel teli tálba helyezni a törzsét, ha a karácsonyfatalpunk eleve nem víztartályos. A lucfenyő azoknak lehet ideális, akiknél nincs kiskedvenc vagy gyerek.

Ezüstfenyő

Nagyon népszerű az utóbbi években az ezüstfenyő, amelynek különlegességét elegáns, ezüstös-kékes színe adja. Ennek a típusnak a lombja általában tömött és erős, szintén kúp alakú, így legalább olyan jól díszíthető, mint a lucfenyő és az illata is viszonylag markáns. A levelei viszont nagyon szúrósak, bár kevésbé hullanak, így a gyerekes családoknál is jobban szóba jöhet, mint a luc, hiszen a felaggatott szaloncukrok bontogatása közben kevésbé pereg.

Nordmann fenyő

A nordmann fenyő a karácsonyfák új sztárja. Nem is csoda, hiszen a színe élénkzöld, a lombja dús és szabályos kúp alakú, a levelei akár 3 centisre is megnőhetnek, ugyanakkor száradás után sem hullanak le, így tökéletes választás lehet kisgyerekes családoknak. Negatívumként említhető viszont, hogy nincs tipikus fenyőillata, hanem a leveleket megdörzsölve inkább narancsos aromát áraszt.

Feketefenyő

Annak ellenére, hogy a feketefenyő nem tipikus karácsonyfa formájú, mégis meglehetősen népszerű hazánkban. Alakja nem szabályos kúp, inkább kis kerek, vagy megnyújtott gömb, és a levelei is szokatlanul hosszúak. Népszerűsége valószínűleg annak tudható be, hogy általában igazán jó áron kapható, illetve, hogy a lombtartó képessége is kiváló - ennek ellenére gyerekes családok számára nem túl ideális, mivel a kiszáradt tűlevelek nagyon szúrósak és a hosszuk miatt is veszélyesek.

Duglászfenyő

Szintén az utóbbi években vált egyre keresettebbé a duglászfenyő, amelynek lombozata nagyon hasonló, mint a klasszikus lucé, ugyanakkor a tűlevelei kissé hosszabbak, és ami ennél is fontosabb, egyáltalán nem szúrnak vagy potyognak. Így tökéletes választás lehet kisgyerekes családok számára. A jól megszokott fenyőillatot azonban itt se keressük, ugyanis a duglászfenyő leveleit megdörzsölve inkább citrusos aromával találkozhatunk.

Ha pedig sikerült kiválasztanunk a számunkra leginkább megfelelő fenyőfát, már csak a díszítés marad hátra. Ehhez pedig ihletet meríthetünk az idei adventi koszorú divatból.