Minden évben elhatározzuk, hogy az idei karácsony más lesz. Nem hagyunk semmit sem az utolsó pillanatra, előre elkészítjük az ajándékokat és az ünnepi fogásokhoz is korán megvesszük a hozzávalókat. Bárhogy is szeretnénk, a karácsonyi időszak velejárója mégis a kármentés, a folyamatos újratervezés.

Ha úgy érezzük, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok és kifutunk az időből, akkor nincs mese, segítséget kell kérnünk. Ki más is adhatna jobb tanácsokat Martha Stewartnál? A világ első számú háziasszonya nők millióinak súgta meg, hogyan lehet hatékonyan vezetni egy háztartást, és mik azok a praktikák, amelyek megkönnyítik a sütés-főzést. Martha azonban nemcsak a fakanalat forgatja higgadt magabiztossággal, hanem az idővel is mesterien zsonglőrködik.

Ezek Martha Stewart bevált módszerei, amivel stresszmentes lesz a karácsonyi készülődés:

Ne vigyük túlzásba a dekorációt!

Nincs szebb a mesebeli, gyermekkori emlékeket idéző karácsonyi dekorációnál, az illatos és felöltöztetett karácsonyfánál. De nincs is ennél időigényesebb munka! Ha úgy látjuk, hogy kezdünk kifutni az időből és a teendők listája annak ellenére nő ijesztő tempóban, hogy rendületlenül pipálgatunk, akkor érdemes kemény döntést hoznunk. Rengeteg időt spórolhatunk azzal, ha nem visszük túlzásba a dekort. A nagy karácsonyfa helyett pedig elég lehet egy kisebb, arra kevesebb dísz is kell.

Mindig írjunk bevásárlólistát!

Még a rutinos háziasszonyok is bele tudnak kavarodni a bevásárlólistákba, főleg, ha egyszerre több áruházat is meg kell látogassanak. Célszerű külön listába szedni az élelmiszereket, a ruhaneműket, a piperecuccokat és ilyenkor, az ünnepek előtt az ajándékokat is. Sokkal könnyebben tudunk gazdálkodni az idővel és a boltokban is célirányosan haladunk, ha előtte rászánjuk az időt a tervezésre. Ezt a tanácsot érdemes lehet nemcsak most, hanem az év egészére megfogadni.

Raktározzunk!

Az élelmiszerek egy része sokáig eláll, és nagyon jó, ha egy főzési vészhelyzet során van mihez nyúlnunk. A sütéshez szükséges hozzávalók közül könnyű beraktározni a lisztet, cukrot, sütőport, rumaromát, mákot, darált diót, mazsolát és a mézet is. Akárcsak a konzervek, a tészták, gabonák és a fűszerek, ezek is olyan alappillérek, amikre bármikor lehet építeni. A mirelit termékek között pedig nem csak pizzákat és készételeket, hanem ma már süteményeket is találunk. Karácsonykor életmentő lehet a fagyasztóban lapuló torta.

Szanáljunk!

Nemcsak tavasszal, hanem télen is érdemes egyszer a padlótól a plafonig kitakarítani a lakást. Ilyenkor szánjunk időt arra, hogy átválogassuk a ruhatárat, és könyörtelenül szabaduljunk meg azoktól a daraboktól, amiket évek óta nem vettünk fel. A még jó állapotú pulóvereket, kabátokat, nadrágokat érdemes átadni a szeretetszolgálatnak, hiszen a téli időszakban minden adomány biztosan gazdára talál.

Csomagoljunk előre!

Ha sikerült előre beszereznünk az ajándékokat, akkor a csomagolást se hagyjuk az utolsó pillanatra. Főként azért, mert minél távolabb van karácsony napja, annál kevésbé vagyunk stresszesek, annál kevesebb a teendő és több időnk jut szépen becsomagolni a meglepetéseket. A becsomagolt ajándékokat aztán nem is kell eldugnunk, ugyanis ha a családtagjaink meglátják a dobozokat, akkor sem fogják tudni, mi lapulhat bennük. Ha viszont egyszerűbb csomagolást szeretnénk, egy szép tasak is remek megoldás lehet egy masni vagy ajándékkártya társaságában.

Készítsük el mi az ajándékot!

A felnőtteknek bizony nehéz megfelelő ajándékot találni, hiszen mit is ad az ember annak, aki bármikor meg tudja venni magának, amire vágyik? Ilyenkor segíthet ki minket a kézzel készült ajándék, ami ráadásul ehető is! Süssünk karácsonyi süteményeket, amiket aztán szépen becsomagolva ajándékozhatunk oda. Csavarhatunk egyet a dolgon, ha nem a kész édességgel, hanem az alapanyagokkal lepjük meg szeretteinket. Készítsünk sütialapokat, töltsük szép üvegbe a száraz hozzávalókat és mellékeljük az instrukciókat. Az ajándékozottnak így csak össze kell kevernie és sütheti is a mennyei desszertet.

Hagyjunk időt magunkra!

Az ünnepi időszakban mindenki nyüzsög körülöttünk. A boltokban is sokkal többen vannak, mint általában, az utcán is rohannak az emberek és egy nagy családban otthon sincs mindig csend körülöttünk. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy szánjunk magunkra pár percet. Vegyünk egy forró fürdőt, tegyünk fel egy arcmaszkot és csak feküdjünk a kád vízben. Menjünk el kozmetikushoz vagy a körmöshöz, esetleg üljünk be a szerelmünkkel egy jó filmre, ugyanis párosan is élvezhetjük az „énidőt". A lényeg, hogy mindig legyen lehetőség kiszabadulni a mókuskerékből.