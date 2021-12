A Life.hu ünnepi videósorozatának legújabb részében Varga Viktor mesél arról, hogy számára idén miként alakul az ünnepi időszak. Az énekessel ellátogattunk a Bazilikánál lévő karácsonyi vásárba, ahol nem csak beszélgettünk, de még egy karácsonyi dallal is megörvendeztetett minket.

Varga Viktor a Bazilikánál lévő karácsonyi vásárba mesélt a Life.hu-nak arról, hogy az idei karácsony nem szokványosan alakul majd náluk, ugyanis szerelme az ünnepek alatt is dolgozni fog.

"Most sikerült élete álmát teljesítenie, a Madách Színházban játszik és táncol most már majdnem minden darabban és hát, emiatt nem is tudom milyen karácsonyunk lesz. Ami biztos, hogy ajándék az lesz" - árulta el az énekes, aki egy nem mindennapi utazással lepi majd meg a kedvesét.

"Nem tudom, hogy mennyire fog örülni egy ilyen ajándéknak" - tette hozzá Viktor, aki azt is bevallotta, hogy saját magát is különleges ajándékkal lepi meg karácsonykor: hogy pontosan mivel, az a videóban kiderül.