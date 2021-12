Az ünnepi szépítkezés az egész karácsonyt átjárja. Kicsinosítjuk az otthonunkat, elővesszük a különleges étkészletünket, gyertyát gyújtunk, csomagolunk, fát díszítünk, mi nők pedig megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot a külsőnket illetően is.A karácsonyi sminkekkel kapcsolatban már korábban írtunk két cikket, az egyikben kezdőknek, a másikban pedig haladóknak és a profiknak mutattunk egy-egy alkalmi makeupot, most pedig három ünnepi frizurával készültünk.

Ünnepi hajdíszek kezdőknek

Sokan érzik úgy, hogy ünnep ide, ünnep oda, ők bizony semmit nem tudnak kezdeni a hajukkal. Sóvárogva nézik a magazinokban a szebbnél szebb hajkölteményeket, majd lemondó sóhajjal nyugtázzák, hogy ez maga a lehetetlen küldetés. Pedig nemcsak a különféle rafinált frizurák lehetnek alkalmiak, akadnak olyan hajviseletek is, amelyeknek az elkészítéséhez sem speciális tudás, sem fodrászkellékek nem szükségesek. Szerencsére az utóbbi években igazán reneszánszukat élik a különböző hajékek, így nyugodtan lehet válogatni közülük.

Elég egy szép hajpánt vagy egy mutatós csat és máris alkalmivá válik az egyébként szokványos frizura.

Aki a szolidabb stílus híve, az válasszon olyan hullámcsatot, amelyeknek csak a vége díszes - ha ezzel megtűz egy tincset a füle mögött, egy finom ékszerként fog funkcionálni. Aki bátrabb annak érdemes egy nagy, látványos csattal próbálkoznia, ez ugyanis különlegessé tud varázsolni egy amúgy egyszerű frizurát is. A legbevállalósabbaknak pedig ott vannak a most igazán trendi hajpántok – ezek közül találhatunk strasszosat, gyöngyöset és csillogó anyagút is.

Karácsonyi fonatok haladóknak

Kicsit bonyolultabb frizurát szeretnél, mint egy csattal megtűzött vagy hajpánttal hátrasimított viselet, de nem vágnál bele valami bonyolultabb műveletbe? Akkor neked valók a fonatok, amelyeket igen sokszínűen be lehet építeni a hajviseletbe. 2021-ben még mindig nagyon divatos minden, ami fonott, ráadásul ez egy olyan technika, amelynek számos típusa létezik:sima, fordított, parketta, halszálka. Lehet feszes fonat vagy laza – utóbbi még mindig ultratrendi.

A fonás indulhat a tarkótól vagy a fejtetőtől, tarthat a hajvégekig vagy ha fentről indult, akkor a nyakszirtig. A variációk tárháza ez! Sőt, aki képtelen az egész haját befonni, mert a tincsek mindig kicsúsznak az ujjai közül, az készíthet egy vagy akár több vékonyka fonatot is, amelyeket eltűzhet oldalt vagy hátul összefoghat, ahogyan Papp Inez is tette a Kon-tourKarácsonyi frizura tippek című epizódjában.

Konty a profiknak

Végül, de nem utolsósorban pedig minden alkalmi frizura királynője következik, azaz a konty. Mielőtt bárki hátrahőkölne és azt gondolná, kontyot csak a fodrászok tudnak csinálni, elárulom, akad olyan verziója is, amelyet könnyedén el tud készíteni akárki, aki képes egy lófarkat fésülni magának. Ehhez a kontyhoz nem kell más, csak két közepesen vastag hajgumi, néhány hajtű és egy hajfánk. Mivel a hajtű és a hajfánk nem található meg mindenki fürdőszobájában, ezért úgy gondoltuk, hogy ez inkább a profibbaknak való, bár szerintem azok is nyugodtan megpróbálkozhatnak vele, akik csak haladónak érzik magukat. Hogyan készül? Nem kell mást tenni, csak a fejtetőn egy szoros lófarokba összefogni a tincseket, a lófarkat áthúzni a hajfánk közepén található lyukon, az áthúzott hajat eligazgatni a fánk „testén", a kilógó részeket pedig összesodorni és a hajtűkkel a fánk alá tűzni.

A konty tövét díszíthetjük szalaggal vagy a most nagyon trendi, vastagabb anyaghajgumival, de díszes csatokat is tűzhetünk mellé.