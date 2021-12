Segítség, karácsony! - kiálthatnánk mi is a film címét, mert itt van nyakunkon Kevinnel és a cukormázas süteményekkel együtt, a sok pulyka, malac és kopoltyús társaságában, a rokonságról már nem is beszélve. De ez a cikk most nem erről szól, hanem egy szuper jó kis filmről, ami nem a tipikus, karácsonyi romantikusok közé tartozik, mégis mindenki kedvence lehet.

Karácsony a lelkisegély szolgálaton? Ki hallott már ilyet! Pedig a lelki szegények is karácsonyoznak, hát még az eltévedt lelkek gondozói. Méghozzá nem is akárhogyan! Legalábbis Nora Ephron filmremekében mindenképpen. Röviden a történet: adott egy kislétszámú munkahely, amely történetesen egy lelkisegély központ. Három kitűnő karakter szórakoztat bennünket a 93 perces amerikai vígjátékban.

Káosz a lelki segélynél

Alig pár óra és meggyújtjuk a karácsonyi gyertyákat, odaülünk a terített asztalhoz mindannyian. Szép kis álom, vagyis az lenne az iroda dolgozóinak, ám Philip (Steve Martin) és lelkes munkatársai körül úgy tűnik, minden kizökken a megszokott kerékvágásából.



Az öngyilkosokra specializálódott lelkisegély szolgálat vezetője, a filmben szerencsétlennek, ám mindenképpen jólelkűnek ábrázolt Philip derűs optimizmusa és fanyar humora mindvégig jókedvben tartja a nézőt. Pedig most hagyta faképnél a menyasszonya - akivel tűz és víz voltak amúgy is -, miközben a háziúr készül felszámolni az irodát, mert Philipék nem tudják fizetni a bértk. Mégiscsak egy nonprofit hely, vagy mi a csuda. Most aztán ők szorulnak leginkább egy kis segítségre. Hirtelen akkora zűrzavar alakul ki, hogy nem győzzük követni! És mikor máskor jönne a legnagyobb baj, mint szenteste, amikor az amúgy is magányos lelkek még árvábbnak, elkeseredettebbnek érzik magukat.

Mielőtt eldördül a pisztoly

Sorra érkeznek a telefonhívások öngyilkosjelöltektől, szexőrült szatírtól, egy magányos nőtől. Philip, Catherine (Rita Wilson) és Mrs. Munchnik (Madeline Kahn) minden igyekezetükkel azon vannak hogy megmentsék a magányra ítélt lelkeket és saját magukat is a teljes csődtől. Mrs. Munchnik liftjelenete az egyik legmókásab eleme a filmnek, Madeline Kahn ezt a szerepet is remekül alakítja.

Bizony, a szeretet ünnepe sem mindig nyakig karácsonyfa és csillagszóró, no meg mézeskalács, habcsókkal a tetején. De nem ám! Nagyon is alakulhat zaklatottan, sőt még őrülten is az este. Pláne, ha még egy gyilkossággal is megkoronázzák, mint itt a történetben, akkor lesz csak igazi a kavarodás. Akkor aztán bármi megtörténhet, mint ebben a romantikus komédiában, amelyben a kacagás mellett olykor könnyeket is ejthetünk. Mert ahogy a mindennapok, úgy a film is körbejárja az élet-halál kérdéseit: előtérbe kerül a magány, az elszigeteltség, és a sokakat olyannyira foglalkoztató szerelem is.

Betlehemi jászol, leleplezés és a karácsonyi csoda

A búcsú mellett a születés is helyet kap ebben a moziban, és milyen édes egybeesés, ahogy a betlehemi jászol alatt egy kisgyermek élete megered. No, ne gondoljatok a kis Jézusra, mert ez egy teljesen más kezdet, de annyit elárulhatunk, jól fogtok szórakozni a másfél órás filmen. Hangulatos enteriőrből, könnyes mosolyokból és püspökkenyérből nem lesz hiány. A karácsonyi remekben szerepet kapott az akkor még igencsak fiatal Adam Sandler és Juliette Lewis.



Jó szórakozást kívánunk!