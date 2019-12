Hogyan segítenek?

„Fő feladatunk az ítélkezés nélküli érzelmi támogatás, az együttgondolkodás, illetve kérés esetén segítség szervezése" – kezdi a kétgyermekes G, aki jelenleg a gyerekek leveleire válaszol, de korábban telefonos ügyeletet is ellátott.

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

„A négy-öt órás telefonügyelet átadás-átvétellel kezdődik. Ezzel egyidejűleg igyekszünk szellemileg és lelkileg is ráhangolódni a munkára. Amikor felvesszük a telefont, beszélgetünk a gyermekekkel, majd statisztikai célokból dokumentáljuk a hívásokat. Közben lehetőség van enni, inni, megbeszélni egy megterhelőbb hívást az ügyeletvezetővel vagy pihenni kicsit. Az ügyeletet átadás-átvétel, valamint egy levezető, „hogy mész el?" körbeszélgetés zárja."

„Nagyon sokféle történettel találkoztam már a beszélgetések során – veszi át a szót J, a fáradhatatlan nagymama, aki chatbeszélgetésekben és iskolai érzékenyítő előadásokon is részt vesz. – Talán az van rám a legnagyobb hatással, amikor a fiatal hívó teljesen egyedül van a problémájával, majd megkeres minket és nekünk mondja el elsőként az őt felzaklató traumatikus eseményt. Ha sikerül egy bizalmi légkört kialakítanunk és el tudjuk érni, hogy tabuk nélkül beszéljen a saját érzéseiről, a történtekről, kérdésünkre sokszor sikerül megtalálni azt a személyt is a környezetében, akitől segítséget kérhet. A probléma többirányú átbeszélésével ugyanis gyakran maga a hívó talál rá a megoldáshoz vezető útra. Jó érzés, ha meg tudnak nyílni, hiszen sokuknak nincs más lehetősége arra, hogy bárkivel is megosszák a problémájukat. Általában meg is köszönik a beszélgetést, a rájuk való figyelést. Felemelő érzés, ha segíthetek."

Az 53 éves Zsuzsát szintén mindig meglepi, hogy gyerekek és fiatalok bátran megosztják velük a gondolataikat, érzéseiket. „Nemcsak telefonos ügyelőként, hanem az iskolalátogató csoport tagjaként is tevékenykedem. Mindig hatalmas élmény, amikor együtt gondolkodhatunk a gyerekekkel. Örülök, hogy beleláthatok a mai fiatalok gondjaiba, örömeibe, mert ezáltal jobban megérthetem őket. Ez azért is fontos, mert a kisebbik fiam most 15 éves. Így az ő problémáira is hamarabb tudok reflektálni. Ugyanakkor el is szomorít, hogy sok gyereknek nincs kivel megbeszélnie a gondjait. Az igazán megrázó találkozások azok, amikor a gyerekek teljesen ki vannak szolgáltatva a felnőtteknek. Nem mindig egyszerű, de ilyenkor is biztatnunk kell őket."

Karácsonykor minden kicsit más

Mennyiben más a december az év más időszakához képest?

„A karácsonyi időszak egybeesik az iskolai szünettel – mondja J. – Ilyenkor megnő a viccelődő, ún. kopogtató hívások aránya. De vannak gyerekek, akikkel remekül el lehet beszélgetni szeretetről, családról, ünnepről, ajándékozásról. Ilyenkor más a hangulata a beszélgetéseknek. Sokszor meghatódunk azon, hogy értékelik és megköszönik a munkánkat."

Ha ti is szívesen csatlakoznátok a Kék-Vonal munkatársaihoz, érdemes néhány dologgal tisztában lennetek. A jelentkezéshez egy önéletrajz, egy motivációs levél és két ajánlás kell, előképzettség nem szükséges.Ha az alapítvány munkatársai úgy ítélik meg, szóba jöhet a folytatás, egy néhány napos workshopon kell részt vennetek, ahol értő figyelem, érzelmi támogatás, nondirektív kommunikáció témájában képezhetitek magatokat. Emellett sok hasznos információt kaptok a lehetséges hívásokról, a Kék-Vonal belső működéséről, az intervenciós lehetőségekről, a magyar gyermek- és családvédelmi rendszerről.

Ezután még van egy pont, amikor bármelyik fél azt mondhatja, nem kívánja folytatni az együttműködést. Ha a folytatás mellett döntötök, egy minimum hat ügyeletig tartó hospitálás veszi kezdetét az ügyeletvezetők segítségével. Itt a jelölt belehallgat a beszélgetésekbe és csak fokozatosan kezd el saját maga is hívásokat fogadni, a hospitálás befejezése után tud önállóan ügyeletre jelentkezni.

Mivel az alapítvány 0-24 órában hívható, a munkarend is próbál ehhez igazodni. Napközben négyórás műszakok vannak, este 21 és reggel 8 óra között az éjszakás ad ügyeletet. A képzés ingyenes, cserébe vállalják az önkéntesek, hogy két évig havi háromszor négy órát ügyelnek.

A segítő munka során elkerülhetetlen, hogy az önkénteseket megérintsék a telefonálók történetei. Egy megrázó eset után nehezen zökken vissza az ember a saját életébe, ezért az ügyelők több csatornán keresztül is kapnak szakmai és lelki támogatást. Ilyenek többek között az esetmegbeszélő találkozók, a közös szakmai workshopok, a mentori rendszer, a szupervíziós lehetőség vagy szünet beiktatása egy-két hétre vagy több hónapra is. Ezenkívül az ügyeletvezetők az ügyelet során és ügyeleti időn kívül is, közvetlenül pedig a Kék-Vonal szakmai vezetője is rövid válaszidővel elérhető.