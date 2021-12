F.K: Régóta készülök erre az interjúra, és a kérdések is sorra alakulnak át bennem, hiszen

mikor először beszéltünk, az életed is nagy fordulatokat vett. Megszületett a

gyermeked és család lettetek. Ne is menjünk tovább: család. Tudom, milyen fontos

neked, rengeteg értéket hoztál gyermekkorodból. Édesapád nyomdokaiba léptél

valamelyest. Mesélnél róla? Szerinted is úgy van az, hogy a név kötelez?

J. A: A név kötelez, lehetőségeket ad és persze van mihez igazodni. Kiskorban adottság volt,

hogy rengeteg okos, bölcs, nagytudású alkotót és tehetséget ismerhettünk meg a

nővéremmel, míg mások különórára jártak, mi olvastunk otthon és este szüleink

összejövetelein voltunk. Ezekre az estekre készültünk: énekeltünk, felolvastunk. Felnőve

vittük tovább mindketten a szülői szálat: Eszter orvos lett, mint anyukánk, de az irodalom, a

költészet az ő életének is szerves része, én pedig az irodalomban létezem, ami nem is olyan

egyszerű út, főképp, mert a név kötelez: önmagammal szemben is támasztok elvárásokat, de

a szakma is megköveteli, hogy mindig felkészült legyek és méltó ehhez az örökséghez.

F.K: Az olasz fővárosban a Római Magyar Akadémia telefonos ügyintézőjeként és a

vatikáni magyar nagykövetség programvezetőjeként tevékenykedtél. Hazatérésed után

kulturális szervezői munkába kezdtél a Farkas István Alapítvány ügyvezetőjeként,

majd hét évig a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése alkalmazásában

a nemzetközi és hazai könyvvásárok szervezője voltál. Uppsz! Erre szokták azt mondani,

hogy azért ez nem semmi. Nagyon sokoldalú vagy és bármelyik férfi megirigyelhetné

ezt a pályaívet. Hogy is van ez?

J.A: Rómában valójában egyetemistaként tanultam, a szakdolgozatom témáját kutattam, ami az

1949 utáni római magyar emigrációhoz kapcsolódott. A kint töltött időszakban, hogy

megéljek, valóban dolgoztam, ami nyelvtanulásra és tapasztalatra is csodás volt. Más volt ez

az élet: csak magamra számíthattam, magamért vállaltam felelősséget, és nagyon jót tett

nekem ez a kiszakadás. Ma már több mint ezer kulturális eseménnyel a hátam mögött jó visszagondolni, hogy az első rendezvényeket kint szerveztem, és sokat adott az olaszok nyitottsága és az Akadémián megszerzett tapasztalat. Nyitott, befogadó közegben éltünk kint, máig vannak barátaim abból az időszakból.

F.K: 2010-ben megalapítottad a Hadik Irodalmi Szalont a Hadik Kávéházban, majd 2013

óta a New York Kávéház sorozatának, a New York Művész Páholynak, 2014-től a

Centrál Kávéháznak, 2017-től a Várkert Irodalomnak alapító-szerkesztője lettél, s a

Városliget Caféban is láthattunk, hallhattunk. Számos vendég megfordult nálad az

irodalmi műsoraidban. Mely célok, szempontok lebegnek a lelki szemeid előtt, amikor a

a vendégeidet meghívod?

J.A: Jó így egyben gondolni a munkahelyeimre, mert látszik a kezdeti célom: olyan helyszíneket

szerettem volna feléleszteni, ahol egykor nyüzsgő, alkotó kulturális élet folyt. Ilyenek az

egykori törtélnelmi kávéházak, kezdve a Hadikkal, amivel szemben lakom, így adta magát,

hogy a nagy célomat megvalósítsam: kávéházi esteket hozzak létre – onnan indítottam. Jó

visszagondolni, hogy volt olyan áldott idő, amikor egyszerre mindhárom kiemelt káváház

irodalmi rendezvényeit szerveztem. A Várkert is erős kulturális múlttal rendelkezik, megtisztelő volt közel négy éve csatlakozni hozzájuk és az ottani irodalmi programokat szervezni. Persze mindenhol más picit a légkör, a genius loci, azaz a hely szelleme, az estek témája, és hogy ki legyen a meghívott vendég, az ehhez igazodik. Ami fix: mindig olyan programban gondolkodom, amiben a kortárs és klasszikus irodalom kerül fókuszba, érthetően és befogadhatóan tudom átadni a művészetet a nagyközönség számára.

F.K: A könyvek szerkesztése és lektorálása sem áll távol tőled, persze az irodalom lányának

ez teljesen természetes, igaz? Egy évig dolgoztál Vásáry Tamás Üzenet című életrajzi

könyvén, majd 2013-ban jelent meg Szikora Róbert Ünnep című életrajzi kötete,

amelyhez igencsak sok közöd van neked is. Mesélnél ezekről a munkákról?

J.A: Mindkét könyv a Libri Kiadóhoz kapcsolódik, akikkel az elmúlt években sok könyvön

gondolkodtam közösen. Ezek a felkérések mindig nyitnak a világomon, és ez jó, ez az út

vezet a megismeréshez és az elfogadáshoz. Szeretem, ha új világokat és embereket

ismerhetek meg, így történt a Szikora Róbert kerek születésnapjához kapcsolódó könyvvel,

amiben Szegő András, Erdei Zsolt, Geszti Péter és Bereczki Zoltán is közreműködő volt.

Vásáry Tamáshoz egy évig jártam felolvasni és szerkeszteni, különleges munka volt: amíg

én egy fotelben ülve olvastam a kéziratát és javítottuk, ő zongorázott nekem. Abban az

évben szinte minden nap találkoztunk, együtt karácsonyoztunk és számos zeneművet általa

ismertem meg. A munka mellett ez a személyes beavatottság felejthetetlen élmény.

F.K: 2018-ban édesapádról, Juhász Ferencről írtál és szerkesztettél kötetet A mindenség szerelmese / Juhász Ferenc 90 címmel. Milyen érzések kavarogtak benned, miközben időt szenteltél ennek az emlékezésnek?

J.A: A könyv Papa 90. születésnapjára készült, és együtt dolgoztunk rajta édesanyámmal és

nővéremmel. Semmihez nem hasonlítható időszak volt: a hiányból, amiben édesapám halála

óta éltünk, ez a pár hónap kiszakított bennünket: a hagyatékban sosem látott levelezéseket

találtunk pl. Hantai Simon festővel, aki a legjobb barát volt gyermekkortól, emellett

kéziratokat elemeztünk és baráti történeteket ismertünk meg. Megértettük mélyebben a

verseket, és azt, hogy milyen fontos emberi kapcsolatai voltak a költőnek – ezért lett a kötet

fókuszában 9 barátság – Pilinszky Jánostól Weöres Sándoron át Kassák Lajosig. M. Nagy

Miklóssal, a Helikon Kiadó szerkesztőjével verseket válogattunk, és számos mai szerző írt

emlékezést Papáról, ezek nagyon szép szövegek lettek. Filmet is készítettünk a könyvhöz,

ez volt az első dokumentumfilm, amiben szerkesztőként dolgozhattam, már a férjemmel

közösen, miközben a kislányunkkal voltam állapotos. Gyönyörű körforgása volt ez az

életnek, egy áldott állapot.

F. K: 2017-től te vagy a legendás hírű balatonfüredi Anna-bál háziasszonya. Ez annyira

izgalmasan hangzik. Valóban ilyen?

J.A: Öt éve Zoób Kati hívott Füredre, és ott a város vezetésével összekapcsolódva valóban

elindult ez a gyönyörű történet. Először is az Anna-bál az egyetlen, ma is élő reformkori

rendezvény, sőt hazánk legnépszerűbb hagyományos bálja, ahol az eltelt évek során

megfordult Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty Mihály. „Lelkemben áll a boldog

Annabál, / Örvénylő vágyak táncoló csapatja." - írja Juhász Gyula Annabál című versében,

és ez máig ilyen: minden évben izgatottan készülök a bálra, a programra, a kísérő szövegre,

és az előtte zajló Anna Fesztiválra, hisz ilyenkor a város ünnepel - aminek betetőzése a

szombat esti bál, ahol a munka mellett persze én is táncra perdülök és ünneplem a hagyományt.

Jövőre indul a Petőfi bicentenárium: bízunk benne, hogy az irodalom a bálon is erősen

képviselve lesz.

F. K: 2017-ben megkaptad a Gödöllő Városért Díjat és az Irodalmi Szalon Highlights of

Hungary díjban részesült. Elismerésben, sikerekben gazdag művésznek mondhatod

magad. Úgy érzed révbe értél, mindened megvan, vagy hiányzik valami?

J. A: Hálás vagyok az elismerésekért, de ez egy küzdelmes út, aminek az alapja a rengeteg

munka. Én ebben hiszek: a teljesítményben, a munkában, hogy mindig még többet és többet

adjon az ember, irodalmárként pedig mindig újabb és újabb könyveket olvassak el. Nálam

nincs rutin, ugyanúgy kell készülni az összes rendezvényre, beszélgetésre, előadásra,

irodalomórára. Papa alázatra tanított bennünket, alázatra a munka, a szakmánk iránt –

bennem ez kiegészül azzal a vággyal, hogy minél több embert fordítsak az olvasás, a

könyvek világa felé – és az igazán nagy díjak itt jönnek: amikor a közönség soraiban csillogó szemeket látok és visszatérő vendégeket az irodalmi programokon. Ezért dolgozom.

F. K: Kislányod születése óta mi változott meg a leginkább benned, körülötted? Milyen érzés

édesanyának lenni, hogy éled meg ezt a csodát?

J. A: Mimi csodálatos, boldogság az életünkben, és most már igazi partner – együtt járjuk a

várost, sok közös programunk van, amikor tehetem, vele töltöm az időmet. Nálam a napirend

talán más, mint átlagos lenne, hisz nemcsak napközben, de este is dolgozom, de így is teljes

életet élünk: a a férjemmel közösen mindig úgy osztjuk be a napot, hogy Mimivel tartalmas

időnk is legyen. Sokszor csak nézem a kis Herminát és ámulok, milyen szerencsés vagyok,

hogy megadta őt nekünk a sors – ő pedig bolondozik a művész barátainkkal, és szeret a

fellépésekre is eljönni és bekapcsolódni.

F. K: Hamarosan itt a karácsony és tálcán kínálja a csodáit. Nálatok hogy telnek az

ünnepek, családi összejövetel, étkek, szokások, könyvek, énekek....?

J. A: Lezárul az idei kiemelt évem, a Pilinszky-centenárium, amin nagyon sokat dolgoztunk és

rengeteget adott, de már előkészítettem a 2022-es Nemes Nagy Ágnes emlékévet. Sosem

tudok teljesen kikapcsolni, mindig dolgozom fejben, de most előre gondolkodtam:

megszerveztünk egy januári, székelyföldi irodalmi körutat többek között Bartis Attilával,

Bereményi Gézával és Szöllősi Mátyással, szóval itt az idő a pihenésre is. Az egész család

együtt ünnepel 24-én, az ajándékozás mellett a legnagyobb öröm a közösen töltött idő,

nevetés, beszélgetés, és ilyenkor mindig előkerülnek azok a versek, amiket édesapám épp

karácsonykor, nekünk írt. Így ünneplünk mi, szeretetben, költészettel.