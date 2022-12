A december már igazán a karácsonyra való ráhangolódásról szól. Vasárnap meggyújtunk egy újabb gyertyát az adventi koszorún, fényfüzért aggatunk az ablakokba és süteményeket sütünk. De vajon mindenki érzi már a karácsony hangulatát? Aki nem, annak (is) szól a következő írásunk!

Advent. Fahéj és szegfűszeg illata száll a levegőben egy kis naranccsal fűszerezve. Mindent betölt a mézeskalács, a forralt bor és a sült gesztenye aromája. Az illatok nagyon meghatározóak tudnak lenni, például abban is, hogy éppen milyen a hangulatunk. Most mutatunk néhány olyan kozmetikai terméket, amelyek nem csupán a bőrünket teszik szebbé karácsony előtt, de még a hangulatunkat is ünnepivé varázsolják.

Angyalkás arany habfürdő

LUSH – Golden Agel

Reméljük, már mindenki nagyon várja a karácsonyi angyalkát, ám amíg meg nem érkezik, addig is jól jöhet egy ilyen angyali, aranyban pompázó, szilárd habfürdő, amely karamellás illatával és műanyagmentes csillogásával igazán feldobja az esti kádfürdőt. Nincs más dolgunk, mint a folyó víz alatt a kádba morzsolni, és máris nyakig merülhetünk az édes, csillámos habokban.

Spiced Orange testradírThe Body Shop

Télen a bőrünk gyakran kiszárad és érdessé, durvává válik, amin egy jó testradír gyorsan segíteni tud. A TBS terméke azonban még ennél is többet ígér, hiszen nem elég, hogy puha, selymes bőrt eredményez, de még isteni narancs, vanília és fahéj illatba is burkol, míg megszabadít minket az elhalt hámsejtektől. Így mire kilépünk a zuhany alól ,nem csupán a bőrünk újul meg, de a hangulatunk is ünnepivé válik, ezt garantálhatjuk.

Forralt bor szappanManna

A téli szezon egyik elengedhetetlen eleme a forralt bor, amely nem csupán a testünket, de a lelkünket is képes kicsit felhevíteni a benne illatozó fűszerek segítségével. Nos, ugyanez igaz erre a forralt bor ihletésű, erősen aromás szappanra is, amely a benne található ánizs-, édesnarancs-, szegfűszeg-, fahéj- és a citromolajnak köszönhetően a karácsonyi vásárok illatát varázsolja a fürdőszobánkba. Egy kis fűszeres szappanhab, és máris életre kelnek az ünnepi csodák.

Csokoládés narancs ajakbalzsamYves Rocher

Az egyedi, aranyporral és élénk növényekkel teli karácsonyi kollekció kicsi, ám annál finomabb tagja a márka ünnepi ajakápolója, amely mesés, csokoládés narancs illatával teljesen magával ragad mindenkit. Ápolás, ragyogás, balzsamos aroma – nem is kellhet ennél több a téli, szeles időben!

Fahéjas mézeskalács csillogó testápoló habZIAJA

A sötét és hideg téli estéken mi dobhatná fel jobban a hangulatunkat, mint egy édes, mézeskalács illatú testápoló? A gyömbér és fahéj isteni aromája mellett a könnyed hab állag is hozzájárul ahhoz, hogy úgy érezzük, ez egy igazán testet és lelket kényeztető termék, amely a benne található csillogó arany és ezüst részecskéknek köszönhetően még ünnepi ragyogással is megajándékozza a bőrünket.

