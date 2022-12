Néhány nap múlva karácsony, ám még mindig nincs késő ahhoz, hogy szeretteinket apró, kézzel készített ajándékokkal lepjük meg. Akár a meglévő ajándékok mellé/vagy helyett is tökéletes meglepetés lehet.

Olyan kézzel, otthon elkészíthető ötleteket szedtünk össze, amik nem drágák, hamar megvannak, mégis mosolyt csalnak a hozzánk közel állók arcára.

Levendula illatú párna

Ez a kis ajándék nemcsak gyönyörűen mutat a hálószobában, de az alvásnál is kitűnő segítséget nyújthat.

Válasszunk ki egy tetszőleges anyagot, amiből vágjunk két egyforma alakú darabot. Kifordítva varrjuk össze három oldalát teljesen, a negyediken hagyjunk egy kis helyet, ahová betölthetjük a megszárított és összemorzsolt levendulánkat. Ha ezzel megvagyunk, varrjuk be alaposan a negyedik oldalt is - el is készült a tökéletes aromapárna.

Ízesített fűszerolajok

Azok számára, akik imádnak a konyhában tevékenykedni és szeretik a különleges ízeket, a legjobb választás lehet egy-egy szép üvegbe töltött, finom fűszerolaj.

A tetszőlegesen választott üvegeket töltsük fel háromnegyedéig extra szűz olivaolajjal, majd ízlés szerint adjunk hozzá megtisztított fokhagymát, illetve különböző fűszereket. Néhány napig hagyjuk az ízeket összeérni, ezután pedig nincs más dolgunk, mint egy szép masnit kötni az üveg nyakára és átadni a karácsonyfa alatt.

Karamellszósz almával

A karamellszósz az ünnepek egyik legfinomabb ínyencsége, aminél már csak a szósz és az alma együttese a finomabb.

Készíts karamellszószt, töltsd bele csatos üvegekbe, válassz hozzá néhány szép almát, és együtt csomagold be őket.

A szósz elkészítése:

200 g barnacukor vagy kristálycukor, 2 evőkanál víz, 90 g vaj, 120 ml tejszín, 1 teáskanál vaníliakivonat,

csipet só

Karamellizáljuk a cukrot a vízzel, amíg szép aranybarna masszát nem kapunk. Ezután a tűzről levéve adjuk hozzá a tejszínt és a vajat, majd a vaníliát és a sót is. Ha minden hozzávaló benne van, 1-2 percig tegyük vissza a tűzre és addig melegítsük, amíg nem kapunk egy sűrű masszát.

Sheavajas illatos testápoló

A természetes kozmetikumok kedvelőinek tökéletes ajándék lehet egy házilag készült illatos sheavajas testápoló.

Hozzávalók: 1/3 csésze kókuszolaj, 1/3 csésze natúr sheavaj,10 csepp levendula illóolaj (lehet másfajta is, akár fahéj vagy narancs), elegáns, csavaros üvegcse

A sheavajat fél perc alatt olvasszuk fel mikróban, majd egy habverő segítségével keverjük össze kókuszolajjal. Addig keverjük, amíg egy finom, lágy, krémes masszát nem kapunk. Ezután mehet bele az illóolaj, amivel szintén alaposan keverjük össze. Öntsük az üvegcsébe és már készen is van a tökéletes karácsonyi kozmetikum.