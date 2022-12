Demcsák Zsuzsa egész évben elfoglalt volt: nyáron forgatta a jelenleg is nagy sikerrel futó Farm VIP harmadik évadát, majd ezt követően az ősz jelentős részét Dominikán töltötte a Money or Love - Fogadj a szerelemre! párkereső reality miatt. Hiába ért véget mindegyik munka, Zsuzsa most is dolgozik, egészen az utolsó pillanatokig.

Az otthona azonban már ünnepi díszben ragyog, és karácsonyi illatok lengik be a lakást. Zsuzsának pontos terve és menetrendje van az ünnepekre: szenteste az édesanyjáéknál lesznek, aki hagyományos menüvel készül, másnap viszont már a műsorvezető látja vendégül a szeretteit.

Idén kacsa lesz, párolt lila káposztával és fahéjas almával, ami egyfajta koprodukcióban készül. A receptet Köllő Babett adja, a kacsát pedig Gáspár Zsoltiéktól kaptuk. Lesz persze rengeteg aprósütemény is: hat tepsi linzer karika, Rákóczi-túrós és csokis süti

– mesélte a Ripostnak Demcsák Zsuzsa, aki azt is elárulta, hogy a családjukban eddig csak a gyerekek kaptak ajándékot, de idén a felnőttnek is jut meglepetés, méghozzá színházjegy.

"A karácsonynak igazán a gyerekek miatt van jelentősége. A legnagyobb örömet az adja, ha ilyenkor látom a szemükben a boldogságot és napokig csak körbeugrálom őket, hiszen annyit teljesítenek egész évben, megérdemlik, hogy pihenjenek és igazán kikapcsolódjanak. Ők jelentik nekem a világmindenséget."