Könnyen eljuthatunk arra a pontra, hogy egy alapsmink elkészítése már nem jelent kihívást, és a mindennap egyhangúsága helyett változatosságra vágyunk. Ilyenkor szükségünk van olyan trükkökre és praktikákra, amik nemcsak a sminkünket, de a hangulatunkat is képesek feldobni. A sminkelés tárháza megannyi lehetőséget tartogat, mégis sokszor fogalmunk sincs: honnan inspirálódjunk?!

Miss Mood, azaz Mező Dóri nemcsak tehetséges énekesnő, de fantasztikus sminkes is, aki még a fellépésekkor sem hajlandó más kezébe adni a sminkecsetet. A smink segít számára megélni a nőiségét, így igyekszik kreativitását maximálisan kibontakoztatni ezen a területen is.

A Kon-tour epizódjában az énekesnő egy egyszerű sminket visel és különböző megoldásokat mutat, hogy valóban néhány apróságtól miként lesz extra egy nappali smink. Négy ötletet is kipróbál, mellyel tekintetünk pillanatok alatt nemcsak, hogy igézőbb, de színpompás is lesz. Miss Mood a legújabb tusvonal trendről is mesél a nézőknek, úgyhogy, ha te is szeretnél látványos, netán drasztikus változást a hétköznapi sminkrutinodban, akkor mindenképp nézd meg a vasárnapi részt.

Keresd a Kon-tourt minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n!