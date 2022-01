A mai epizódban Markó Rebeka youtuber, influenszer egy TikTok inspirálta sminket mutat be, lépésről lépésre. A TikTokot már nem csupán szórakozásra és humoros tartalmak fogyasztására tudjátok használni, hanem akár olyan sminkek elkészítésében is segíthet nektek, amit most Rebekától is láthattok.

A szépséges influenszer először primerrel előkészíti a bőrét, majd megmutatja, hogyan keveri ki a bőrszínéhez leginkább passzoló alapozószínt. Elárulja azt is, hogy a hüvős időszakban miért így alapozza bőrét, sőt az is kiderül, hogy melyik az a termék, amiből sosem baj, ha többet raksz.

Szemsminkjét egy TikTok videó inspirálta és Rebeka az elkészítésében is segítségünkre lesz annak érdekében, hogy otthon mi is könnyedén elkészíthessük.

Kövesd a Kon-tour epizódjait minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n