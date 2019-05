A legtöbben még mindig inkább férfias szakmának tartják a szőlészetet, borászatot, pedig a Master of Wine címet, azaz a legnagyobb elismertségű nemzetközi borszakértői fokozatot is egyre több nő birtokolja. Sauska Andrea, a Sauska Pincészet tulajdonosa szerint a bortrendek diktálásában mindkét nemnek ugyanolyan fontos szerepe van. A Life.hu-nak elmesélte, hogyan állja meg a helyét nőként és édesanyaként egy férfiasnak tartott szakmában. És beszélt az aktuális borfogyasztási trendekről is.

A hosszú téli esték és a tikkasztó nyári alkonyok kiegészítője is lehet egy finom pohár bor. De vajon mi befolyásolja azt, hogy milyenre vágyunk? Sauska Andrea, a Sauska Pincészet tulajdonosa szerint az utóbbi évtizedekben nem beszélhetünk egyetlen uralkodó bortrendről, az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően több is létezik egymás mellett. „Amit világjelenségnek érzünk, hogy a kicsi lett a nagy. A kis borok, a gyümölcsös, alacsonyabb alkoholtartalmú, egyszerűbb, friss fajták lettek trendik. Úgy gondolom, hogy ez mutat egyfajta párhuzamot a gasztronómiában uralkodó divattal. Minden megy a friss, kiváló nyersanyagokat kombináló, egyszerű főzés irányába. Sokszor nincs is recept. Régen 8-10 pontból állt egy étel elkészítése, forraltunk, sütöttünk, pároltunk, sajtot szórtunk, aztán vártunk, hogy kész legyen. Most a csúcsgasztronómiára és az otthoni főzésre is az ellentéte jellemző. Ehhez illeszkednek a borok. Olyan fajtákat szeretnek az emberek, amik gyümölcsösek, fiatalosak, alacsony az alkoholtartalmuk. Így egy boros vacsora nem kerül egy extra fejfájós napba" – mesélte a Life.hu-nak Sauska Andrea.

Pincészetük rendszeresen képviselteti magát a hazai borfesztiválokon, gasztronómiai eseményeken. Ott lesznek többek között csütörtöktől a VinCE Budapest Wine Show-n is a Várkert Bazárban. A beltéri boros rendezvény tizedik alkalommal várja a szakmai érdeklődőket és a borkedvelőket. A tulajdonos elárulta, hogy egy borászatnak sokszor nehéz alkalmazkodnia a divathoz. Ez egy lassú műfaj, évente egyszer szüretelnek, alapvetően akkor kell döntést hozni.

Nők a borászat élén

A Sauska Pincészet tulajdonosától megtudtuk, hogy az egyik legnagyobb trendnek számít az utóbbi időben a csavarzáras bor. „Ezzel azt üzenjük, hogy élvezz mindennap egy pohár bort, de nem kell elfogyasztani az egészet, vissza is lehet zárni a palackot. Így válhat a mindennapok részévé a kulturált, élvezetes és mértékletes borfogyasztás" – fogalmazott Sauska Andrea, aki nőként állja meg a helyét egy férfiasnak tartott szakmában. A legtöbben talán még mindig úgy gondolják, hogy a szőlészet, borászat a férfiak terepe, a női borász, borszakértő ritka, mint a fehér holló. Ám ez nagy tévedés. Andrea elmondta, hogy a legelismertebb profi borszakértői fokozatot, a Master of Wine címet 1970-ben nyerte el elsőként hölgy, 2001-ben pedig első ízben avattak több nőt, mint férfit.

„Rengeteg női borász van a világban. Elfogadottságukkal semmi probléma nincs. Az már más kérdés, hogy mennyire könnyű nekik az élvonalban maradni úgy, hogy családot is akarnak" – osztotta meg velünk Andrea, aki a kétezres évek elején vágott bele az üzletágba a férjével. Még mindig családi vállalkozásként működnek. „Szerencsés vagyok, mert van egy olyan férjem, aki mindig hallgatott rám, mindent közösen csináltunk. A családban egyébként több határozott véleményű hölgy is van. Valahogy nálunk fel sem merült ez a férfi-nő probléma. Talán ez volt az oka annak, hogy már a kezdőcsapatunkba is került női borász, jelenleg pedig kettő is van" – fogalmazott a tulajdonos. Azt is elárulta: hozzáadott értéket képvisel, ha borászként valaki nő, hiszen egy-egy közös kóstolás vagy megbeszélés alkalmával gyümölcsöző lehet, ha a nők és férfiak véleménye találkozik. „Hiszen nőknek és férfiaknak is készítünk bort" – mosolygott a tulajdonos, aki közgazdászként csöppent bele a bortermelésbe.

Sok utazás, rövid haj, egyszerűség

Andrea és férje egy 16 éves fiú szülei is. Kezdettől fogva nemzetközi viszonylatban képzelték el a vállalkozásukat, ez pedig sok utazással jár. Sauska Andrea rendszeresen ingázik Magyarország és Amerika között, ami családanyaként még bonyolultabbá teszi a mindennapokat. „A vállalkozói létben az is nehéz, hogy soha nem állok meg, nem vagyok kikapcsolva, nincs szabadnapom. Nagy szervezést igényel mint dolgozó anyának" – meséli Andrea, aki azt is megosztotta velünk, milyen női praktikák segítik őt a pörgős hétköznapokban.

„Egy csomó dolgot elengedtem. Például nagyon egyszerű a ruhatáram, mindegyik országban egyformán megállja a helyét színek és formák szempontjából. Nagyon figyelek rá, hogy semmit ne nyomtassak ki papírra. Nemcsak azért, mert így zöld, hanem azért is, mert a papírt cipelni kell. Mindent gépben és telefonban rögzítek. Rövid a hajam, mert ezt könnyebb karban tartani" – árulta el Andrea, majd hozzátette: a borászatban a gyermeknevelés is még szebb lehet. A gyerekek természet közelében nőhetnek fel, és például Tokaj is lehet épp olyan klassz, mint egy nagyobb város. Fiuk is bekapcsolódott az utóbbi években a pincészet körüli munkákba. Mivel még csak 16 éves, olyan dolgokat bíztak rá, amelyek nem kapcsolódnak az alkoholhoz. „A borászatnak rengeteg része van, így van miből választani. A borkészítésben például én sem veszek részt, ám az ezzel kapcsolatos kommunikációban igen. Ez a szakma épp annyira közgazdaságtan és marketing, mint kémia vagy biológia."

A bor ellazít és összeköt

Sauska Andrea elárulta, hogy manapság a borral kapcsolatos kommunikáció legalább olyan fontos, mint a kiváló minőségű termék. A fogyasztó szereti tudni, milyen szőlőből készül kedvenc bora, mi a dűlő története, sőt azt is, hogy mi a borász véleménye. Úgy látja, hogy itthon a fogyasztók még mindig lojálisak a magyar borokhoz, de már nyitnak a külföldi fajták felé is. És trendek ide vagy oda, mindig találhatunk tipikusan férfias és nőiesnek mondható borokat, de ezek a határok már kezdenek összemosódni.

„Nekünk is van két, nagyon népszerű könnyű borunk. Amikor bejönnek hozzánk vásárolni a férfiak, akkor mindig azt érzik, hogy egy kacsintással el kell magyarázniuk, hogy ezt az asszonynak veszik. Utána mondják a feleségek nevetve, hogy ők azért nem tudnak ennyit meginni, a férfiak is besegítenek" – nevetett Sauska Andrea. Hozzátette: ez is változóban van, ebbe is beleszólnak a világtrendek. A könnyű, nyári vörösboroknál már a hűtést is ajánlják. Ez is mutatja a vörösbor pozíciójának változását. Ám nemcsak a trend számít a borfogyasztásban, hanem például az évszak, de akár az is, hogy mit főztünk éppen. „Az emberek zöme nem alkoholként gondol a borra. Mi, borászok is ezt preferáljuk. A bor összeköti az embereket, ellazít, nagyon örülünk, hogy a trendek is efelé mennek" – fogalmazott a tulajdonos.