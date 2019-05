A Jailhouse Rock című filmben játszott együtt Elvis Presley és Anne Neyland. A színésznő a napokban hunyt el 84 éves korában.

Anne Neyland színésznő a napokban hunyta el örökre a szemét. Neyland 84 éves volt. 1957-ben szerepelt együtt Elvis Presleyvel a Jailhouse Rock című filmben.

A Blikk azt írja, hogy a forgatás alatt együtt is jártak. Színészi karrierje előtt Miss Texasnak is megválasztották, ez után kapta meg első filmszerepét. Szerepelt például a Tóth Endre által rendezett Rejtett félelem című filmben is.