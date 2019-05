Peggy Lipton, a Twin Peaks sztárja 72 évesen életét vesztette: rákbetegségben hunyt el.

Elhunyt 72 éves korában rákbetegségben Peggy Lipton amerikai énekesnő és színésznő, aki egyebek mellett a The Mod Squad és a Twin Peaks című tévésorozatokban nyújtott alakításával vívott ki elismerést.

A Variety.com filmes portál értesülése szerint Liptont 2004-ben diagnosztizálták vastagbélrákkal. Lányai, Rashida és Kidada Jones szombaton közölték halálhírét a Los Angeles Timesszal.

Lipton Golden Globe-díjat kapott és négy alkalommal Emmy-díjra is jelölték a The Mod Squad című sorozatban nyújtott játékáért. A szériában 1968. és 1973. között alakította a "virággyermek" Julie Barnes szerepét, amelynek révén a korszak egyik divatikonjává vált.

Lányai születése után, hosszú szünetet követően tért vissza a képernyőre David Lynch Twin Peaks-sorozatában, amelyben Norma Jennings pincérnőt alakította. A sorozat nyomán készült filmekben és a legutóbbi felújításban is játszott - írja az MTI.