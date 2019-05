Öngyilkos lett a Terminátor című film sztárja, Isaac Kappy.

42 éves korában öngyilkos lett Isaac Kappy színész – számolt be róla a Mirror. A Thor és a Terminátor: Megváltás című filmek sztárja Arizonában vetette le magát egy hídról. Állítólag a férfit több járókelő is megpróbálta megakadályozni tettében, ő mégis leugrott. A zuhanás után egy autó is elgázolta, és a helyszínen élet vesztette.

A portál azt írja, a színész a halála előtt egy hosszabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyből már sejteni lehetett, hogy öngyilkos gondolatai vannak.