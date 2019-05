Ha most kapsz a fejedhez, hogy nem teljesítetted a Life.hu Jobb ember leszek! mozgalmának májusi kihívását, akkor sincs veszve semmi. Adunk néhány tippet ahhoz, hogyan hozd be a lemaradásodat. Bátran vond be akár a gyermekeidet is!

A Life.hu Jobb ember leszek! mozgalmának májusi kihívásában az apró örömszerzésekre szeretnénk felhívni a figyelmet. „Adj valakinek valamit önzetlenül” jeligére még a hónap utolsó napjaiban sem késő gondolnunk szeretteinkre, környezetünkre. Ehhez szeretnénk most néhány tippet adni azoknak, akik most csöppennek bele a kihívásba vagy azoknak, akik kifogytak az ötletekből.

Segíts a kevésbé energikus kollégáknak

Megfázott az egyik kollégád, de mégis bement dolgozni? Segíts neki, hogy kicsit könnyebb legyen a napja. Ugorj le a boltba, hozz neki egy csomag papír zsebkendőt vagy főzz neki egy csésze forró teát! Meglátod, mosolyt csal majd az arcára ez a kis apró kedvesség.

Vidítsd fel az embereket

Igazi konyhatündér vagy? Dobj össze egy tepsi egyszerű süteményt, és lepd meg vele hétvégén a családot vagy épp a kollégáidat hétfőn. A hét eleje úgyis mindenkinek kissé nehezen indul, jót fog tenni egy kis édesség. Ha sokan dicsérték már az egyik sütidet, add oda a féltve őrzött receptjét, ezzel is örömet szerezhetsz.

De nemcsak a testet kell táplálni, hanem a szellemet is! Úgy látod, hogy rosszkedvű az egyik kollégád? Küldj neki egy vidám zeneszámot, amit ha napközben meghallgat, egy kicsit motiváltabbnak érzi magát. Adj kölcsön egy olyan könyvet, amelyről tudod, hogy tetszene neki. Mindenkinek jólesik egy kis személyre szóló kedvesség.

Vond be a gyerekeket is

A gyerekek szeretnek ajándékot készíteni, adni valami apró kedvességet. Kézműveskedjetek egy kicsit a hétvégén, az elkészült dolgokat pedig vigyétek el a nagymamának. A testvéri köteléket is erősítheti, ha a kicsik egymásnak rajzolnak valami szépet. Az ilyesmihez nem kell ünnepnap.

A környezet is megérdemel egy kis kedvességet

Bár az ökológiai lábnyom csökkentésére és az energiatakarékosságra külön hónapot is szenteltünk 2019-ben, nem lehet elég korán elkezdeni. Gyakorolj egy kicsit már most! Tegyél egy apró szívességet a Földnek is! Kísérletezz a szelektív hulladékgyűjtéssel, látogass el egy csomagolásmentes boltba, kis távolságokra ne menj autóval! Hidd el, nemcsak a bolygónk lesz hálás, neked is jó érzés lesz.