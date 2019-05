500 évvel Leonardo da Vinci halála után arra jutottak a tudósok, hogy a művész figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban szenvedett, és a szakértők szerint ez a rendellenesség hozzájárult ahhoz, hogy nagyot alkosson.

A legendás művészről a szakértők azt állítják, hogy rendellenességgel küzdött. Állítólag a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral küzdő emberek minden tünetével rendelkezett Leonardo da Vinci. Az állítást Da Vinci munkamódszerének és viselkedésének történelmi beszámolóira alapozzák.

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar Neurológiai természetű veleszületett vagy fejlődési rendellenesség, amelynek vezető tünete a figyelemzavar, kísérő tünetei a hiperaktivitás, feledékenység és a gyenge impulzuskontroll – írja a Wikipédia

Mivel a művész ismert volt arról, hogy sok munkáját hagyta félbe, és a rendellenesség egyik fő tünete a halogatás, valamint a feladatok teljesítésének elmulasztása.