Június végén került a hazai mozikba a Yesterday című film, amelynek története meghökkentő ötleten alapul: mi lenne, ha egyvalaki kivételével mindenki elfelejtené a világon a Beatles létezését és zenéit? Hogy velünk ilyesmi ne fordulhasson elő, gyorsan listára is gyűjtöttük a legemlékezetesebb fikciós mozgóképeket, amelyek a zenekarhoz kapcsolódnak.

Egy nehéz nap éjszakája (1964)

A felsorolást természetesen egy olyan filmmel kezdjük, amely még a Beatles fennállása idején, sőt a négy gombafejű közreműködésével készült el. John, Paul, George és Ringo ebben a filmben saját magukat játszották, és egy fiktív sztoriban meséltek a zenekar körüli őrületről, méghozzá a brit free cinema jelenből nézve is üdítően szabad stílusában. Később a zenekarral készültek még hasonló (fél)fikciós mozik (Help!, A sárga tengeralattjáró), de közülük az első maradt a legemlékezetesebb.

A Beatles születése (1979)

A mából visszanézve hihetetlennek tűnik, hogy milyen rövid ideig működött a Beatles: mindössze 10 évig létezett a zenekar, és ebből még rövidebb az az időszak, amikor már igazán híresek voltak. Az 1970-es megszűnésük után pedig nem is olyan sokkal mozifilm készült azokról az évekről, amikor még csak kapaszkodtak felfelé a csúcsra: ebben az amerikai filmben a liverpooli srácok még nem is sejtik, mekkora világsztárok lesznek.

A kezdetek (1994)

Szintén a korai éveket, azokból is leginkább azt a bizonyos, legendássá váló és a zenekar sorsában nagyon fontos hamburgi turnét dolgozta fel már a kilencvenes években ez az angol film (többek között Stephen Dorff-fal és Ian Holmmal a főszerepben) – a korai tagcseréket és az együttes körül szövődő szerelmeket is beleértve.

Across the Universe – Csak szerelem kell (2007)

Beatles-musical? Bizony, ilyen is létezik, és a jukebox-musicalek újkori óriási sikere idején (heló, Mamma mia!) csodálkoznánk, ha nem követné idővel több alkotás is majd ebben a műfajban az Across the Universe-t. A hatvanas évek amerikai hippimozgalmát sok tekintetben a Hair szellemében megidéző alkotásban nagyon jól elfértek a Beatles vonatkozó slágerei.

John Lennon – A fiatal évek (2009)

A mindössze 15 éves John Lennont ebben a filmben a már akkor is tündöklően tehetséges Aaron-Taylor Johnson játszotta – külön érdekesség, hogy a rendezői székben az a nő ült, akivel később összeházasodtak. A film érzékenyen mutatta be egy olyan tündöklően tehetséges kamasz nehéz sorsát, akit az anyja is elhagyott, és aki a zenében talált vigaszt – majd megalapította a világ egyik leghíresebb bandáját.

Chapter 27 (2007)

A korai John Lennontól a kései Lennonig: a Chapter 27-ben nem ő a főszereplő, de körülötte forog minden, hisz a történet arról a férfiról szólt, aki azon a bizonyos napon 1980-ban meggyilkolta az énekest. A szerep kedvéért a szépfiú Jared Leto rengeteget hízott, de nem ettől lett az alakítása hideglelősen félelmetes.

Yesterday (2019)

Június 27-től játsszák a magyarországi mozik a Yesterdayt, ami a témája mellett az alkotói miatt is különösen érdemes a figyelemre: a forgatókönyvét a brit romkom-veterán Richard Curtis (Négy esküvő és egy temetés, Bridget Jones naplója, Igazából szerelem) írta, a rendezői székbe pedig az Oscar-díjas Danny Boyle (Trainspotting, Gettómilliomos, 28 nappal később) ült. A történet sem kevésbé különleges: zenész főhőse egy nap arra ébred, hogy a világon egyedül ő emlékszik a Beatles létezésére és dalaira. Ki ne használná ki a helyében ezt a helyzetet?