Ma reggel debütált Keresztes Ildikó új klipje, amely az Ahol a város őrzi a Dunát... című dalhoz készült. Most nálunk is megnézheted!

A videóklip friss és ropogós, a dal azonban kicsit idősebb, másfél éve készült a Budapest Dal pályázatra, amely a készítők legnagyobb örömére a legjobb négy közé került. A művészek éppen ezért különleges pillanatnak élték meg a mai premiert. Mindig is úgy érezték, hogy ez a dal különleges, ezért most úgy döntöttek, hogy nyomatékot adnak neki, szeretnék minél szélesebb körhöz eljuttatni. Hisznek benne, hogy fülbemászó dallamával és intim, mindenkiben ismerős húrokat pengető szövegével sokak kedvence lesz.



Azt mondják, ez a dal most érett meg arra, hogy klip készüljön hozzá. Pár hónapja átdolgozták, amitől még teljesebb, izgalmasabb és dögösebb hangzást értek el, ezzel együtt pedig jött az érzés is: e mellé képi világ is kell. Az Ahol a város őrzi a Dunát... című dalhoz készült videóklipre a teljes készítői csapat nagyon büszke, mert tökéletesen tükrözi a kötődésüket Budapesthez.