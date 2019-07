Visszavonult, és soha többé nem kíván színpadra állni Markos György. Az utóbbi években több egészségi problémája volt, túlhajtotta magát. Azt mondja, már csak nyugalomban szeretne élni.

"Nagyon örülök, hogy megélhettem ezt a kort, de ilyenkor már minden nap ajándék. Nálunk sosem volt divat a szülinapozás felfújása, hogy azt gondoljuk: nekünk minden jár. Maximum a pofád jár, felelte erre mindig az édesapám, Alfonzó" – mesélte a Borsnak Markos György színész, Karinthy-gyűrűs humorista. Országszerte milliók arcára csalt már mosolyt, ám többé nem áll színpadra.

Saját bevallása szerint három alkalommal született újjá, az utóbbi években ennyiszer jött ki az intenzív osztályról. A kétezres évek elején stroke-kal és szívinfarktussal is kezelték. Negyven kilót fogyott, a súlyát szeretné tartani.

"A hülye rendszertelen élet, idegesség okozta majdnem a halálomat. Azt hittem, annyira fontos vagyok, hogy állandóan rohantam, és hajtottam magam. De az intenzíven rájöttem, hogy Isten kezében vagyok, és a nézőtéren lévő sok mosolygó arc eltűnik. A saját karosszériámat kellett kikalapálnom, és felhagyni a túlzabálással, remélem, most minden kerek" – fogalmazott a színész.

Terveit is megosztotta a lap munkatársával: szeretne nyugalomban élni. "Édesapám nagyon kemény iskola volt nekem, azt mondta: Nehogy azt hidd, te vagy a csúcs, hidd el, jön kétszáz jobb. Most ezt érzem, és okosabb, ha továbbra is a visszavonulás mellett maradok" – mondta Markos György.