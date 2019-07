Vágó Istvánnal vezetett közös tévéműsort Álljunk meg egy szóra! címmel a most 88 éves Grétsy László nyelvész. Ma már visszavonultan a nyilvánosságtól, de még mindig dolgozik, rengeteg időt tölt családjával és minden napot tornával kezd.

"Ugyanúgy hajnalban kelek, mint két vagy három évtizeddel ezelőtt. Kollégáimnak néha reggel 5-kor küldök e-mailt, nehogy később elfeledkezzem róla. Utána felérórás szobatornámmal kezdem a napot, amelynek negyvennél is több gyakorlatát én raktam össze évtizedekkel ezelőtt, de folyton csiszolgatok rajtuk. Aztán egy órácskát sétálok belvárosi lakásom környékén" - mesélte a Story magazinnak Grétsy László nyelvész, aki Álljunk meg egy szóra! címmel vezetett tévémásort Vágó Istvánnal.

A 88 éves nyelvész gyakran fogad vendégeket, kollégáit, családtagjait, ismerőseit. "A nyelvművelés sem amrad ki az életemből, ismeretlenek nemegyszer kérdéssel fordulnak hozzám, és továbbra is írok cikkeket az Édes Anyanyelvünk című folyóirat felelős szerkesztője vagyok. Ráadásul több hobbim is van: olvasás, sakkorzás, s módjával még tévézés is. Csak olyasmivel foglalkozom, ami örömet szerez" - fogalmazott Grétsy.

Az utóbbi években tragédiák árnyékolták be életét. Másfél évtizede elhunyt felesége, majd nyolc évvel ezelőtt fia is. "A haláluk okozta fájdalmat sajnos semmi sem szüntetheti meg teljesen, de mégis megnyugvással mondhatom, hogy a családom nélkülük is család, nem is akármilyen" - szögezte le a nyelvész. Három lánya van, 12 unokája, és hamarosan 2 dédunokája is születik majd. Gyakran töltenek együtt időt.

Azt is elárulta, hogy jelenleg Závada Pál Jadviga párnája című kötetét olvassa, de újságokat is gyakran forgat.