Öt film és sorozat, amit ne hagyj ki augusztusban

Hónapról hónapra igyekszünk összegyűjteni azokat a mozis és televíziós bemutatókat, amelyek a legfontosabb eseménynek számítanak, és amiket szerintünk érdemes lesz megtekinteni olvasóinknak az adott időszakban. Jöjjenek hát augusztus ajánlott filmjei és sorozatai.

Volt egyszer egy... Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood)Hazai mozis premier: 08.15.

Augusztus minden kétséget kizáróan legnagyobb mozis eseménye Quentin Tarantino új filmjének bemutatója, amit amellett, hogy egy közkedvelt kultrendező új alkotása, ráadásul elképesztő sztárparádét vonultat fel, és a története, háttere is különleges. Egy szebb napokat látott színész, az ő állandó kaszkadőre, társa és a filmcsillag szomszédjuk sztoriján keresztül ugyanis a hatvanas évek végének átalakulóban lévő Hollywoodjáról, és az akkoriban az egész világot megrázó Manson-gyilkosságokról is mesél. Persze úgy, ahogy azt Tarantinótól megszokhattuk.

Terror (The Terror) 2. évadHazai tévés premier: 08.15. (AMC)

A tavalyi év egyik kellemes tévésorozatos meglepetése volt az AMC Terror című miniszériája, amire a magyarországi forgatása miatt még nagyobb figyelem irányult. Most itt a második évad, ami a sorozat sajátos koncepciója szerint egy új történetet mesél el. A közös vonás csak a valós történelmi háttér, és az abba szőtt misztikus horrorszál. Az új szezon tíz epizódja a második világháború idején játszódik Amerikában, ahol a helyi japánokat internálótáborokba zárták, és rejtélyes halálesetek kezdtek történni közöttük.

Mindhunter (Mindhunter) 2. évadHazai tévés premier: 08.16. (Netflix)

David Fincher (Hetedik, Harcosok klubja) netflixes sorozata mindenkit lenyűgözött azzal az első évadban, hogy milyen letisztult egyszerűséggel, mégis drámai erővel nyúlt a hetvenes években a sorozatgyilkosokat kutató FBI-ügynökök valós történetéhez. A második évadban minden ennek a folytatását ígéri, ráadásul olyan további hírhedt gonosztevők is felbukkannak majd a sorozatban, mint Charles Manson – akit ráadásul ugyanaz a színész játszik, mint Tarantino szintén ehavi filmjében.





A bűn királynői (The Kitchen)Hazai mozis premier: 08.22.

A hetvenes évek vége, New York: az ír maffia néhány tagját lecsukják, és a feleségeik nem csak őket kénytelenek nélkülözni, de rövidesen a pénzt is. Így hát összefognak, és együttes erővel folytatni kezdik a férjeik bizniszét egy olyan közegben, ami nagyon nem vevő a női érdekérvényesítésre. Az igazi „girl power" filmben olyan sztárszínésznők láthatók, mint Melissa McCarthy vagy Elisabeth Moss.

Raoul Taburin (Raoul Taburin)Hazai mozis premier: 08.29.

A hónap legkedvesebb filmje lesz a francia Raoul Taburin, ami nem csak egy elragadó kisvárosban játszódik, de a csodabogár főhőséről szóló történetét is szívmelengető humorral meséli el – talán nem véletlen, hogy az Amélie csodálatos életének forgatókönyvírója is dolgozott rajta. Ez a csodabogár főhős a helyi bicikliszerelő, aki mindenkinél jobban ért a kerékpárokhoz, és legendásak a fiatalkori mutatványai is a nyeregben, épp csak azt nem tudja róla senki, hogy igazából sosem tudott biciklizni.