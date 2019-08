A vámpírok mindig is elvarázsolták az embereket. Az őket körülvevő legendák és talányok a művészeket időről időre arra sarkallták, hogy új oldalukról mutassák be ezeket a halhatatlan lényeket. A filmipar elsősorban a férfi vérszívókra helyezte a fókuszt, de szerencsére akad pár igen karizmatikus női vámpír is.