Hamarosan kezdődik az idei Sziget fesztivál. A Life.hu is a helyszínen járt. Rengeteg érdekes titkot tudhatunk meg a fesztiválról.

Hetvenhat hektáron nyolcezer ember szorgoskodott hetek óta azon, hogy felépüljön a Sziget, ami 27. alkalommal fogadja a több mint 100 országból érkező látogatókat. A Sziget legnagyobb építménye a Nagyszínpad, a maga 3000 nm-es területével, 500 nm-es játékterével. A legnagyobb sztárokat felvonultató helyszínen egy 400 nm-es LED-fal teszi teljesebbé a képi világot és mintegy 200 db intelligens, nagyteljesítményű ultramodern lámpa biztosítja a tökéletes látványt.

A Nagyszínpad programjai este 11-kor befejeződnek, a buli azonban nem áll meg, ezután csak zajcsillapított sátrakban lesznek programok. Köztük a két legnagyobb a Bacardí Aréna és a MasterCard Színpad by A38. A két nagysátor összesen 25 000 látogatót tud befogadni.

A Sziget építése során felállítottak 27 km kerítést, lefektettek 21.000 nm méhsejt járólapot és 8000 nm alumínium járófelületet a talajterhelés enyhítésére, és a sátrakban további 23.000 nm dobogót használtak. A Szigeten 250 konténert telepítettek, kiszállítottak 40 kamionnyi építési állványt, és csak a technikát több mint 1000 kamion hozza-viszi. 1200 db mobil WC-vel, 600 db angol WC-vel és 2 kamionnyi WC-papírral készülnek a szervezők, valamint több mint 500 zuhanyzó áll majd a fesztiválozók rendelkezésére.

A Sziget elhíresült arról is, hogy látványvilágában az egyik legizgalmasabb szerte Európában. Több mint 100 különböző művészeti alkotás, egyedi szobor és funkcionális térinstalláció díszíti a területet, 40 km-nyi fényfüzér ad egyedi világítást a fesztiválnak 20.000 izzóval és emellett 1000 lampion is díszíti majd a területet.

A Sziget biztonságát 1200 őr és további 100 rendvédelmi személy védi. Felépül egy 600 fős egészségügyi bázis, dolgozik a Szigeten 300 tűzoltó, és egy 24 órában működő 20 fős vezetési törzs is, meteorológussal, tűzoltóval, a fegyveres erők képviselőivel, operátorokkal. A kommunikációt 500 db RH rádió biztosítja.