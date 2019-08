Az MTV Music Video Awards-díj-átadón tarolt Ariana Grande és Taylor Swift is, valamint több mint 10 év után újra a gála színpadára lépett a Jonas Brothers, és a Señoritával Shawn Mendes és Camila Cabello is a díjazottak sorába állhatott.

Az MTV VMA keretében idén először a rajongók lehetőséget kaptak Instagram-sztorikon keresztül szavazni olyan új kategóriákban, mint például 'Legjobb formáció', 'Leginspirálóbb dal' és 'A nyár dala', de emellett természetesen a már jól ismert kategóriákban úgyszintén le lehetett adni a voksokat, összesen 14 gender-neutral kategóriában.

16 év után újra a VMA színpadára lépett a zenei ikon Missy Elliot, aki a Michael Jackson Video Vanguard díjat vehette át. Több mint 10 év után a Jonas Brothers is visszatért a VMA-re, egyúttal a legjobb popdalnak járó elismerést is bezsebelhette. Az év videóját Taylor Swiftnek köszönhetjük, míg az év előadója Ariana Grande lett.

A DÍJAZOTTAK:

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD DÍJ

Missy Elliott

AZ ÉV VIDEÓJA

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records

AZ ÉV ELŐADÓJA

Ariana Grande – Republic Records

AZ ÉV DALA

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road(Remix)" – Columbia Records

AZ ÉV ÚJ ELŐADÓJA, presented by Taco Bell ®

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

A LEGJOBB KOLLABORÁCIÓ

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Island Records

AZ ÉV FELTÖREKVŐ MŰVÉSZE

Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records

LEGJOBB POP

Jonas Brothers – "Sucker" – Republic Records

LEGJOBB HIP HOP

Cardi B – "Money" – Atlantic Records

LEGJOBB R&B

Normani ft. 6lack – "Waves" – Keep Cool/RCA Records

LEGJOBB K-POP

BTS ft. Halsey – "Boy With Luv" – Columbia Records

LEGJOBB LATIN

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura" – Columbia Records

LEGJOBB DANCE

The Chainsmokers, Bebe Rexha – "Call You Mine" – Disruptor/Columbia Records

LEGJOBB ROCK

Panic! At The Disco – "High Hopes" – Elektra Music Group

LEGJOBB VIDEÓ POZITÍV ÜZENETTEL

Taylor Swift – "You Need to Calm Down" – Republic Records

LEGJOBB RENDEZÉS

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road(Remix)" – Columbia Records – Rendező: Calmatic

LEGJOBB VIZUÁLIS EFFEKTEK

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – "ME!" – Republic Records – Visual Effects by Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX

LEGJOBB VÁGÁS

Billie Eilish – "bad guy" – Darkroom/Interscope Records – Vágó: Billie Eilish

LEGJOBB MŰVÉSZETI VEZETŐ

Ariana Grande – "7 Rings" – Republic Records – Művészeti vezető: John Richoux

LEGJOBB KOREOGRÁFIA

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – "Con Altura" – Columbia Records – Koreográfus: Charm La'Donna

LEGJOBB KÉPI VILÁG

Shawn Mendes & Camila Cabello – "Señorita" – Island Records – Cinematography by Scott Cunningham

LEGJOBB FORMÁCIÓ

BTS