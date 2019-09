Egyre több nő jut főszerephez Hollywoodban

A korábbinál sokkal több nő jutott főszerephez Hollywoodban, továbbá nagyobb arányban voltak nők a rendezők között és más fontos filmes pozíciókban a tavalyi évben - állapította meg két új amerikai tanulmány.

A Dél-kaliforniai Egyetem Annenberg Kommunikációs és Újságíró Iskolájának tanulmánya szerint 2018-ban a száz legnagyobb kasszasikerből 39-ben volt női főszereplő vagy vezető szerepet alakító színésznő, míg 2017-ben 33 ilyen film volt, 2007-ben pedig csak 20. Az elmúlt 12 évben tavaly volt a legmagasabb a fekete és ázsiai, szöveges szerepet játszó nő és férfi színészek aránya a filmekben, az akció- és kalandfilmekben pedig szintén kiemelkedően sok színésznő szerepelt a korábbi évekhez képest.



"Azt tapasztaltuk 2018-ban, hogy a vállalatok lépéseket tettek annak érdekében, hogy néhány fontos filmjükben bizonyos csoportok szerephez jussanak" - mondta el Stasy L. Smith, az Annenberg-tanulmány egyik szerzője. A televíziós produkciókban rekordarányú, 45 százalékos volt a szöveges szerepet alakító nők aránya, míg az előző tévés szezonban 40 százalékos volt - közölte a San Diegó-i Egyetemen működő alapítvány, amely a nők helyzetét vizsgálja a televíziózásban.

A műsorkészítők - alkotók, rendezők, írók, executive producerek, producerek, vágók, operatőrök - között is rekordarányú, 31 százalékos volt a nők részvétele a tévés kategóriában.

A fejlődés ellenére mindkét tanulmány hangsúlyozta, hogy van még mit tenni a nők és a kisebbségek helyzetének javításáért. Bár a most lezárult 2018-2019-es tévés évadban történelmi magasságot, 26 százalékot ért el a női rendezők aránya, a férfiak még mindig több mint kétharmados többségben vannak ebben a szakmában - mutatott rá a San Diegó-i tanulmány, hozzátéve, hogy Hollywood még messze van az 50-50 százalékos férfi-nő egyensúlytól a kamerák előtt és mögött is.