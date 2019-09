Elhunyt Sander Vanocour népszerű tévés.

91 éves korában elhunyt Sander Vanocour - számolt be a hírről a New York Times. A tévés műsorvezető igazi legendának számított az Amerikai Egyesült Államokban, a Fehér Ház tudósítója volt és olyan elnökökkel is készített interjút, mint például Nixon és Kennedy.

Utolsó éveit egy hospice házban töltötte Santa Barbarán. Halálhírét a fia is megerősítette.