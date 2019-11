Miről szól a GoVolcanic? Természetesen mindenről, ami vulkanikus! A rendezvény látogatói - a legjobb magyar és nemzetközi szakértők tolmácsolásában - különböző programokon vehetnek részt geológia, borászat és turizmus témákban.

Harminc borrégióból, összesen kilencven borfajta

A magyar bortermelőkön túl, az esemény nemzetközi hangulatát, a tíz országból érkező vulkanikus talajon dolgozó borászok adják: Olaszország, Szlovákia, Egyesült Államok, Görögország, Portugália, Románia, Németország, Csehország, Szerbia és Chile.

A célunk, hogy megtörjük a hagyományos bor- és étel fesztiválok mivoltát, és valami különlegeset hozzunk létre, ami kicsik és nagyok számára elérhető, érdekes és szerethető. A borkóstolók és a színvonalas étel standok mellett rengeteg tudományos program is látogatható lesz, geológia, vulkanológia, borászat és biológia témákban, ezzel összefonva ezeket a nagyon különböző, ám valahol igazán hasonló dolgokat. Természetesen mindenkit várunk, akik az ételek és a borok szerelmesei, de teret biztosítunk az olyan hedonistáknak is, akik a tudásukat is akarjak táplálni - nyilatkozta az eseményről Cartwright Éva, a rendezvény szervezője és a Somlói Borok Boltjának tulajdonosa.

A hétvége alatt a látogatók a kóstolók mellett különböző előadásokon, workshopokon és úgynevezett mesterkurzusokon vehetnek részt, amiket Európa és a világ legelismertebb vulkanológusai, geológusai, bor-es étel szakértői, illetve kritikusai fognak vezényelni. E mellett látogatható lesz egy exkluzív VIP kóstoló is, ahol limitált és ritka évjáratú borok várják a kóstolni vágyókat.

John Szabo, Master Sommelier es a 'Volcanic Wines, Salt, Grit and Power' (Vulkanikus borok - Só, Fold, Erő) című könyv szerzője, amit sokan a vulkanikus borok bibliájának tartanak, a következőket nyilatkozta: "Nagyon várom már, hogy újra a kedvenc városomban, Budapesten lehessek. Különösen nagy öröm, hogy a GoVolcanicra jövök, ami véleményem szerint az év egyik kihagyhatatlan és nagyon exkluzív kóstolója lesz."

A fentebb felsorolt programok mellett látható lesz még egy geo tudósok által összeállított ásvány, kő és vulkanikus talajkiállítás, továbbá a fiatalabb érdeklődők játékos formában, az interaktív gyermeksátorban merülhetnek el a rendezvény témáiban.

A 3 napos, 2019. november 29. és december 1. között megrendezésre kerülő vulkanikus csúcstalálkozóról bővebb információt ITT találsz.