Öt gyermek büszke édesapja László Zsolt, aki nemcsak több tucatnyi film- és színházi szerepet tudhat maga mögött, de a hazai szinkron is sokat köszönhet neki. A jelenleg nyolc darabban is játszó színész rajong a munkájáért és bár öt gyermeke közül kettő már biztosan ugyanezt a mesterséget választja szakmájául, bízik benne, hogy másik három gyermeke nem a színészmesterség felé kacsintgat majd.

Panna már túl van az első filmszerepén, a FOMO-n, Gazsi fiam pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen másodéves. Boldizsár fiam épp hangtechnikusnak tanul, széles utat járt be a szabad bölcsészettől a kutyakiképzőig, keresi a helyét a világban, de talán most meg is találta. Emma még középiskolás, Milla pedig általános iskolás. Nem bánom, ha nem a színészmesterséget választják majd. Bár nem szeretnék panaszkodni, de ez a szakma elég életellenes, nem túl emberbarát. Minden akkor történik benne, amikor az ember családja otthon van, amikor más emberek már a családjukkal vannak – mondta a 95.8 Sláger FM-en a színész, aki arra se vágyik, hogy valamelyik gyermekével egyszer majd együtt állhasson színpadra.