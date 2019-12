Az Oscar előszobájának is nevezett díjátadót január 5-én rendezik meg. Kihírdették a jelölteket is.

Legjobb betétdal

"Beautiful Ghosts" (Macskák)

"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman)

"Into the Unknown" (Jégvarázs)

"Spirit" (Az oroszlánkirály)

"Stand Up" (Harriet)

Legjobb filmzene

Daniel Pemberton (Árva Brooklyn)

Alexandre Desplat (Kisasszonyok)

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Thomas Newman (1917)

Randy Newman (Házassági történet)

Legjobb női mellékszereplő

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Házassági történet)

Jennifer Lopez (A Wall Street pillangói)

Margot Robbie (Bombshell)

Legjobb férfi mellékszereplő

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Brad Pitt (Volt egyszer egy... Hollywood)

Legjobb színésznő - vígjáték vagy musical

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Tőrbe ejtve)

Cate Blanchett (Hová tűntél, Bernadette?)

Beanie Feldstein (Éretlenségi)

Emma Thompson (Late Night)

Legjobb színész - vígjáték és musical

Daniel Craig (Tőrbe ejtve)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy... Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)

Legjobb színész - dráma

Christian Bale (Az aszfalt királyai)

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség)

Adam Driver (Házassági történet)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (A két pápa)

Legjobb színésznő - dráma

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Legjobb forgatókönyv

Noah Baumbach (Házassági történet)

Bong Joon-ho és Han Jin-won (Élősködők)

Anthony McCarten (A két pápa)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood)

Steven Zaillian (Az ír)

Legjobb animáció

Jégvarázs 2

Így neveld a sárkányodat 3.

A hiányzó láncszem

Toy Story 4

Az oroszlánkirály

Legjobb idegen nyelvű film

The Farewell

Fájdalom és dicsőség

Portré a lángoló fiatal lányról

Élősködők

Les Misérables

Legjobb rendező

Bong Joon-ho (Élősködők)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (Az ír)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood)

Legjobb vígjáték vagy musical

Volt egyszer egy... Hollywood

Jojo Rabbit

Tőrbe ejtve

Rocketman

Dolemite Is My Name

Legjobb dráma

Az ír

Házassági történet

1917

Joker

A két pápa

