A színésznő élete egyik legzsúfoltabb időszakát éli, rendez, napi sorozatban és színházban is játszik, emellett pedig édesanya. A színésznő a túlterheltség elkerülése végett döntött úgy, hogy néhány színházi szerepét visszaadja. Döntésében férje, Lovasi András is támogatta.

Földes Eszter életében szinte minden perc és másodperc be van osztva, hiszen a színésznő nemcsak a színházban, de a filmvásznon is feltűnik. Sőt, a következő évadtól a Karinthy Színház művészeti tanácsadójaként a színház repertoárjának összeállításában is oroszlánrésze lesz. Mindezek mellett édesanyaként is igyekszik helytállni, ami nem könnyű ennyi teendő mellett. Földes Eszter igyekszik megtalálni az egyensúlyt.

Az Operettben és a Játékszínben visszaadtam a primadonna szerepeim. Azt éreztem, hogy nagyon sok van rajtam és le kell tennem belőle. Szakmailag bírnám, de helyt kell állnom otthon is. Másfél éves a kisfiam, szeretnék vele érdemben törődni és minőségi szinten foglalkozni vele. Nem gondoltam, hogy fogok valaha szerepet visszaadni, de muszáj volt. Nem lehet, hogy csak a munkámban állok helyt és otthon nem. Próbálok mindig a balanszra törekedni. Ebben az egyensúlyban a férjem rengeteget segít – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Földes Eszter, aki nagyon hálás férje támogatásáért.