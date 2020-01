"Közeli kapcsolatban álltunk, tudtam, ha elvállalja a feladatot, akkor százszázalékos munkára számíthatunk tőle. Nem is válogattunk a szerepére, maximálisan bíztunk benne" – árulta el a BlikknekKapitány, aki a Kútfejek 2005-ös forgatásán barátkozott össze Gesztesivel.

„Egyedi karakter volt, semmivel sem összetéveszthető habitussal és humorral. Egy helyes maci, aki mindig szerethető maradt (...) Senki nem akarta, hogy tehetsége kihasználatlan maradjon, ezért kaptak is utána. Nemcsak mi, egy másik produkció is számolt vele, már a válogatón is túl volt" - tette hozzá.