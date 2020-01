Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje kapta a legjobb film díját az amerikai kritikusok vasárnap esti díjátadó gáláján, a Critics' Choice Awardon Los Angelesben – írja az MTI.

A kritikusok 25. alkalommal adták át díjaikat. A győztesek között szerepelt Joaquin Phoenix, aki a Joker főszerepéért nyerte el a legjobb színész elismerését. Renée Zellweger a Judy címszerepéért kapta meg a legjobb színésznő trófeáját.

A női és férfi mellékszereplők közül Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood) és Laura Dern (Házassági történet) lett díjazott. A legjobb szereposztás díját pedig Az ír vitte el - számolt be róla a The Hollywood Reporter hétfőn.

Az Élősködőket rendező Bong Dzsun Ho és az 1917 rendezője, Sam Mendes megosztva kapta a rendezői díjat. Az Élősködők a legjobb idegen nyelvű film kategóriában is győzött.

Tarantino szintén több díjat gyűjtött: a legjobb eredeti forgatókönyvért is díjazták. A Kisasszonyokat rendező Greta Gerwignek pedig a legjobb adaptált forgatókönyv díját ítélték oda a kritikusok.

Az operatőri díjat Roger Deakins nyerte az első világháborús 1917 fényképezéséért. A legjobb animációs film pedig a Toy Story 4. lett a kritikusok szerint.

A tévés produkciók közül a legjobb vígjátéksorozat a Fleabag lett, a drámasorozatok közül az Utódlás nyert. A legjobb limitált széria díját a When They See Us című dráma kapta.

Az estén Eddie Murphy, a legjobb vígjáték díjával jutalmazott A nevem Dolemite sztárja életműdíjat vehetett át.